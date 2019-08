Pio e Amedeo accettano la sfida di Diletta Leotta e le "corrono dietro"

Diletta Leotta, oltre ad essere una delle conduttrici più corteggiate, è anche una grande sportiva, e ogni sera fa un po' di jogging ovunque si trovi, anche in vacanza. E questo è uno dei segreti del suo fisico perfetto.

L’amica che è con lei, Rossella Flamingo, è una campionessa di scherma e Collare d’oro al merito sportivo, una che di chilometri ne macina davvero molti per allenarsi. Le due, in vacanza in Sicilia mentre corrono, lanciano una sfida a Pio e Amedeo che si erano offerti di spalmare loro la crema solare.

“ Invece di spalmarci la crema - dice la Leotta in un video postato poi su Instagram - venite ad allenarvi con noi, è una sfida ”. Con Pio e Amedeo c’è poco da scherzare, ed ecco infatti poco dopo spuntare un divertente video dei due comici mentre corrono a perdifiato gridando a Diletta e a Rossella: “ Ragazze, stiamo arrivando, dateci la posizione… Una qualsiasi ”.

Una scena diventata virale che ha fatto morire dal ridere tutto il web, perché quando si tratta di belle ragazze, i due non se lo fanno ripetere due volte. Sfida vinta.