Pio e Amedeo fanno una battuta su Belen, il web insorge: "Squallido"

Il debutto della prima edizione di Amici Celebrities è stato molto seguito, soprattutto sui social network. Come spesso accade, i programmi di Maria De Filippi generano un ampio flusso di post, soprattutto su Twitter. Uno dei momenti che ha scatenato maggiormente i commenti è stato la parentesi comica di Pio e Amedeo, che sono diventati quasi una presenza fissa del programma giovane per eccellenza di Maria De Filippi. I due attori pugliesi hanno preso di mira i personaggi della cronaca rosa e del gossip più attuale, da Marco Carta a Giulia De Lellis, ma soprattutto Belen Rodriguez.

È stata proprio la battuta sulla showgirl argentina, però, a scatenare le critiche contro la coppia, rea di aver fatto dell'ironia sessista contro la moglie di Stefano De Martino. Pio e Amedeo hanno incentrato lo sketch su situazioni in apparenza paradossali legate al costume ma realmente accadute. “ Belen e Stefano si sono lasciati? ”, esordiscono i due per parlare della showgirl argentina. Alla ovvia reazione del pubblico, Pio e Amedeo hanno chiuso la battuta: “ Stanno insieme? Cioè Belen ha timbrato solo una persona questa estate? Non ci credo. Solo uno? Non è più la Belen di una volta. ”

Queste parole non sono state gradite al pubblico a casa, che ha accusato i due di sessismo. “Esiste qualcosa di più squallido delle battute sull'attività sessuale di Belen?”, “Credo che non esista niente di più squallido della frase sessista su Belen.” E ancora: “eE via con lo slutshaming su Belen cazzo quanto sono innovativi, comici dell’anno.” Sono solo alcuni dei messaggi indignati per la battuta del duo pugliese, che ha sempre avuto quest'ironia borderline, sicuramente forte e poco politicamente corretta. Durante la versione tradizionale di Amici, i due presero di mira Alex Britti, che non ebbe una reazione entusiasta alle loro parole.