Pioggia di critiche a Victoria Beckham: "Questa modella è uno scheletro"

Mamma di quattro figli, moglie e stilista di successo, l’ex Spice Girl Victoria Beckham è stata recentemente criticata sui social per una foto. La stilista ha infatti postato uno scatto che ritrae una modella che indossa uno degli abiti della collezione Autunno Inverno 2019 del suo brand. Ma non è l’abito, diventato un vero e proprio "must have" per le celebrities, ad aver spinto il web ad insorgere, bensì la forma fisica della top model.

La ragazza appare infatti alquanto sottopeso, quasi scheletrica, con il lungo abito bianco e gli alti stivali rossi, a tal punto che diverse persone hanno riversato una pioggia di critiche nei confronti della moglie di David Beckham, accusando la stilista di pubblicizzare l'immagine di una donna non sana. Una ragazza scrive: “Bei vestiti, ma le modelle sembrano malate! Sembra che possa rompersi da un momento all’altro! La sua testa appare enorme in confronto al resto del corpo… questa pubblicità non è per niente bella… scegli delle modelle che siano in salute.” , mentre un’altra commenta in maniera cruda: “Orribile. Solo pelle e ossa” . E ancora: “ Le tue modelle diventano sempre più magre. Cosa stai insegnando a tua figlia e alle altre ragazze? Questo è davvero sbagliato Victoria. Credevo che le avessero ormai vietate” .

Ma questa non è la prima volta che Posh Spice viene travolta dalle critiche per l’eccessiva magrezza delle sue indossatrici. Nel 2018 ricevette una pioggia di commenti negativi per un'altra foto postata su Instagram in cui la modella era decisamente troppo magra. E nel 2015 fu aspramente condannata per aver fatto sfilare la 17enne Peyton List, modella filiforme, ad una sfilata a New York. Ma lei si è sempre difesa, assicurando che le ragazze erano tutte in buona salute e che la magrezza era semplicemente dovuta alla loro giovane età.