La "piratessa" Georgina Rodriguez conquista internet con un lato B da urlo

Georgina Rodriguez non ha sposato Cristiano Ronaldo o almeno questo è quanto ha dichiarato l'entourage del calciatore nelle ultime ore, dopo che ieri si era diffusa la notizia di presunte nozze segrete. Di tutta risposta la bellissima modella, ex commessa, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che in poche ore ha raccolto oltre un milione di like e che ha fatto girare la testa a tutti i suoi seguaci.

Come il suo compagno, anche Georgina Rodriguez è attenta alla linea e non perde occasione di trascorrere tempo in palestra, impegnata in esercizi per la tonificazione muscolare. Non di rado condivide alcuni scatti o video durante gli allenamenti ma la foto pubblicata oggi sul suo profilo ha qualcosa di diverso. La bandana in testa dà quasi un'aria piratesca alla Rodriguez, che conq uesto look appare ancora più affascinante. La modella ha sorpreso tutti mostrandosi senza maglietta e senza reggiseno, di spalle, con solo indosso un paio di leggings particolarmente aderenti che ne hanno messo in evidenza ogni curva. Il lato B di Georgina Rodriguez è ben noto a tutti i suoi follower, tondo e tornito, è il frutto di ore e ore di allenamento ma, soprattutto, dell'alimentazione sana. I glutei della ragazza sono spesso in bella mostra nel suo profilo, come è giusto che sia perché sono il risultato di un duro lavoro, che la ragazza è orgogliosa di mostrare a chi la segue. Certamente, la posa e la tipologia di pantaloni fanno la loro parte, perché sottolineano ed esaltano delle forme già (quasi) perfette.

Sul lato B di Georgina Rodriguez, però, c'è ben poco da dire. È nota la sua tonicità. Quel che sorprende maggiormente dello scatto è la muscolatura guizzante della schiena della ragazza, che mostra una straordinaria tonicità anche in una zona così difficile. Sviluppare in quel modo le fasce muscolari della schiena non è semplice e questo denota ancor di più la passione e l'impegno posto da Georgina Rodriguez in palestra per scolpire il suo corpo. Probabilmente con una diversa intensità rispetto al compagno, che è noto per essere un appassionato quasi integralista della palestra, trascorre la maggior parte del suo tempo libero dagli allenamenti con la squadra. La passione della famiglia Rodriguez-Ronaldo per la palestra è tale che questa estate i due hanno affittato uno yacht di lusso con tanto di sala fitness con attrezzi per non saltare nemmeno un giorno di allenamento. Ma se i risultati sono questi, forse non hanno tutti i torti.