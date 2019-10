Platinette sentenzia: "La De Filippi ha dato una lezione a Filippo"

In una delle nuove puntate di Amici Celebrities, il talent-show di Canale 5 dedicato ai vip -che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il ballo e/o il canto- il concorrente nonché aspirante artista vip, Filippo Bisciglia, è diventato protagonista di un acceso scontro avuto con la sua mentore, Maria De Filippi. Il "figlio metaforico" della De Filippi, Filippo, fortemente voluto dalla stessa Maria alla conduzione di Temptation island, aveva cioé lamentato di sentirsi vittima di alcune presunte irregolarità, supponendo che le parti da cantare assegnate all'avversaria Francesca Manzini fossero più lunghe delle sue e che la produzione del talent-show in qualche modo volesse aiutare la squadra blu -che vanta la partecipazione del principe Emanuele Filiberto di Savoia- a discapito della sua squadra, quella bianca. Ancora oggi fa discutere l'acceso botta e risposta avvenuto in tv, tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia e, in merito alla querelle mediatica esplosa tra i due conduttori, hanno detto la loro anche Platinette e Ornella Vanoni.

"Maria ha fatto bene a zittire Bisciglia e a difendere la squadra", queste ultime sono le dichiarazioni rilasciate dalla Vanoni in un'intervista concessa a Tv, sorrisi e canzoni. Nell'intervista a due, Platinette si è detta nel complesso dello stesso avviso della collega, Ornella: "Maria con Filippo ha fatto una lectio magistralis: lui ha messo in dubbio l’imparzialità della produzione? Lei, anche se sono amici, l’ha rimesso al suo posto. Mamma mia, quanto è competitivo, mi ha stupito. E la sua fidanzata, Pamela Camassa, mi sembra che abbia un po' di soggezione nei suoi confronti, no?".

Maria De Filippi difende la buonafede di Amici Celebrities

Maria De Filippi aveva prontamente ribattuto in studio, alle illazioni di Filippo Bisciglia mosse contro il suo programma Amici Celebrities nel day-time, mostrando una slide contenente i tempi delle parti da cantare assegnate ai due concorrenti, Filippo e Francesca, la cui somma nel complesso dava lo stesso risultato di tempo di esibizione previsto per ciascuno dei due avversari. La consorte di Maurizio Costanzo ha messo così a tacere gli attacchi sferrati pubblicamente da Bisciglia, che si è successivamente scusato per aver attribuito della malafede al team del talent-show dei vip.