L'hater attacca, Francesca Manzini difende Emanuele Filiberto

L'eliminazione di Francesca Manzini, decretata alla quarta nonché terzultima puntata di Amici celebrities, ha dato vita ad una polemica mediatica, sorta in seguito ai commenti critici giunti dagli utenti che, sui social, hanno contestato l'uscita della loro beniamina dal talent show prodotto da Maria De Filippi. In particolare, c'è chi in rete scrive che avrebbe voluto vedere eliminato -al posto di Francesca- il principe Emanuele Filiberto di Savoia, quest'ultimo spesso e volentieri criticato per via della storia della sua famiglia, in quanto nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia. Il giudice più temuto della gara di talenti targata Mediaset, Platinette, ha recentemente pungolato Filiberto sostenendo in studio che il messaggio della canzone cantata dal principe in gara, Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni, striderebbe troppo con il tenore di vita agiato che avrebbe lo stesso componente dal sangue blu. Ma, adesso, il giudice Platinette viene a quanto pare accusato di favorire - nelle votazioni ad Amici celebrities - proprio Filiberto.

“Platinette s***a con il Principe Emanuele... Non si può sentire cantare”, si legge tra gli ultimi commenti riportati sui social, a margine della nuova puntata del talent-show, che ha visto Francesca Manzini lasciare il gioco dei vip.

E al commento sconcio riportato dall'hater del principe è seguita la pronta reazione solidale della Manzini, che ha voluto difendere la posizione del suo ex compagno di squadra, nonché aspirante ballerino e cantante vip, e al contempo anche Platinette. "Questo non te lo permetto – ha risposto piccata Francesca all'hater di Filiberto -. Finché si scherza ok, ma a tutto c’è un limite. Emanuele è una bellissima persona che nel suo charme sa fare show e Platinette è un grande professionista e cultore della musica. I meccanismi sono imprevedibili e forse il fatto che io sia uscita è la prova che neppure chi fa il programma si aspettasse una fine del genere".