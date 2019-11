Polemiche per la vittoria di Nicolò Scalfi a Caduta Libera: "È stato favorito"

Nicolò Scalfi è uno dei campioni più amati di Caduta Libera, il game-show di Gerry Scotti che da oggi è stato momentaneamente messo a riposo per dar spazio a Conto alla rovescia, nuovo game-show del preserale di Canale5 del conduttore pavese.

Le sue imprese hanno esaltato il pubblico della rete ammiraglia del Biscione durante l'ultima parte della stagione scorsa, quando Nicolò Scalfi ha battuto ogni record di permanenza e di vittorie nel gioco di Canale5. In questi giorni i fan dello studente bresciano hanno potuto rivedere il loro amato nel Torneo dei Campioni, lo spin-off di Caduta Libera dedicato ai migliori giocatori. Accolto con grande affetto dal padrone di casa, che non ha mai nascosto le sue simpatie per questo giovane ragazzo, Nicolò Scalfi si è aggiudicato il torneo. Una vittoria non scontata ma, sicuramente, aspettata da chi ha seguito le sue imprese nei mesi scorsi e ne ha apprezzato la bravura.

Tuttavia, sui social non sono mancate le polemiche per come Scalfi ha raggiunto la vittoria e non sono stati pochi quelli che hanno insinuato alcuni dubbi. Secondo quanto scritto da diversi utenti, il Nicolò Scalfi sarebbe stato favorito rispetto ai suoi avversari. “Per fortuna è l'ultima puntata di questa pagliacciata, mi piaceva tanto ma i favoritismi me l'hanno fatto odiare”, “Nicolò Scalfi, il campionissimo più aiutato della storia dei quiz”, “Nicolò è in difficoltà con una vita? Ovviamente la redazione prova a far perdere lo sfidante” , e questi sono solo alcuni dei post che si possono leggere, per esempio, su Twitter.

Non è la prima volta che vengono mosse queste accuse nei confronti di Nicolò Scalfi e della produzione di Caduta Libera, perché già durante la precedente partecipazione del campione al gam-show di Gerry Scotti c'erano state accuse simili. Ovviamente il ragazzo e la redazione, tanto meno il conduttore, non hanno replicato. I fan di Nicolò Scalfi si sono schierati dalla sua parte e, intanto, lui si è portato a casa ulteriori 76.000 euro, raggiungendo quota 727.000 euro come ammontare complessivo della sua vincita. Nicolò Scalfi ha già dato appuntamento all'anno prossimo e chissà se riuscirà a incrementare ulteriore mente il suo bottino.