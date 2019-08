The Politician: Gwyneth Paltrow nella serie tv politica di Netflix

The Politician, cioè il sogno di una carriera politica che parte fin da liceo, dal prossimo 27 settembre è su Netflix.

Che si tratti di film o serie tv, il mondo della politica, i compromessi e quello che succede nelle stanze del potere, è sempre stato tra i temi più interessanti che ha coinvolto il pubblico. Il mostro sacro del genere in ambito televisivo è di sicuro West Wing, creata dallo sceneggiatore di successo Aaron Sorkin e con protagonista Martin Sheen. Negli ultimi anni, invece, è House of Cards il nome che più di ogni altro viene associato alla politica nelle serie tv.

Non sempre il racconto deve avere toni drammatici per affermarsi. Lo dimostra Veep, commedia irriverente incentrata sulla vita politica del vicepresidente degli Stati Uniti Selina Meyer, interpretata da Julia Louis-Dreyfus. Dopo aver detto addio a Veep, conclusasi di recente con la sua settima stagione, seguendo la stessa chiave umoristica, fa ora il suo debutto su Netflix The Politician. La serie tv, disponibile dal prossimo 27 settembre, con 8 episodi, è creata da Ryan Murphy, già ideatore di American Horror Story, Glee e Feud.

La nuova creatura targata Netflix racconta i primi passi nel mondo della politica di Payton Hobart (Ben Platt) studente della scuola superiore Saint Sebastian, a Santa Barbara, che fin dall’età di 7 anni sogna di diventare presidente degli Stati Uniti. In attesa di arrivare alla Casa Bianca, e visto che è ancora un liceale, ci sono degli step necessari da rispettare: vincere le elezioni alla presidenza del consiglio studentesco e ottenere l’ingresso ad Harvard.

In attesa del primo trailer, Netflix ha diffuso le prime interessanti immagini di The Politician. Nel cast figurano nomi di spicco che danno subito peso alla nuova serie tv: Bette Midler (Il club delle prime mogli, La donna perfetta), Gwyneth Paltrow, January Jones (Mad Men) e Jessica Lange, con quest’ultima che torna quindi a collaborare con il creatore della serie, Ryan Murphy, dopo American Horror Story e Feud.