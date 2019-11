L'85enne sommerso da rifiuti: "Non ho acqua calda"

Pomeriggio 5 ha fatto luce sulle condizioni di disagio che sono costretti a vivere dei condomini residenti a Bari. "Siamo collegati con i condomini del palazzo- ha esordito Barbara d'Urso nella puntata trasmessa lo scorso 14 novembre-. Non capisco come facciano a stare lì senza mascherina, visto che la nostra giornalista dice che impossibile stare lì". All'indomani del servizio trasmesso dal talk pomeridiano il 13 novembre- dove un barese di nome Umberto minaccia di suicidarsi- i condomini hanno rivelato di essere costretti a barricarsi in casa per via del tenore di vita condotto dal vicino 85enne. L'anziano Umberto vive da tempo sommerso da rifiuti, escrementi e insetti in casa. "Noi siamo abituati, perché sono anni e anni che sentiamo questi odori - fa sapere uno dei condomini intervistati da Pomeriggio 5-. E l'ultima volta che mia moglie ha steso la biancheria fuori è svenuta". "Io non posso più stendere la biancheria", fa quindi eco al marito la donna in collegamento.

"Ieri Umberto ci ha detto che non fa una doccia da anni - riferisce agli intervistati la conduttrice d'Urso, prima di bussare alla porta dell'anziano-ed è meraviglioso che, quando arrivano le telecamere di Pomeriggio 5, arrivano anche gli assistenti sociali". A casa di Luigi Umberto, questo il nome dell'anziano, erano recentemente intervenuti gli operatori della nettezza urbana e lo stesso ha voluto aprire la porta di casa a Pomeriggio 5, per testimoniare la sua verità: "Devono venire persone oneste a pulire la mia casa, oggi sono venuti gli assistenti sociali, ma non hanno detto se tornano. Quelli della nettezza urbana sono venuti due mesi fa, mi hanno buttato tutto, anche il letto, ho dormito sul cartone".

Umberto si sfoga a Pomeriggio 5: "Non penso di essere l'unico a vivere così"

L'anziano di Bari, che da tempo vive in condizione di disagio estremo, ha spiegato che la caldaia che ha a casa non è funzionante e non può permettersi di fare un bagno caldo. E, in diretta a Pomeriggio 5, Barbara d'Urso si è detta intenta ad aiutarlo e ha invitato l'uomo, attraverso l'intervento dell'inviata Giorgia Scaccia, a far pulire la sua casa. Una sentenza emessa dal giudice ha stabilito che l'85enne è capace di intendere e di volere, anche se in confidenza con Pomeriggio 5 quest'ultimo ha minacciato di togliersi la vita: "Ho bisogno di aiuto, non ce la faccio più, sennò mi ammazzo".

Alla proposta d'aiuto lanciata da Pomeriggio 5, la risposta di Luigi Umberto, in collegamento da Bari, non si è fatta attendere: "Non sono disposto ad andarmene di casa, posso stare via una, due ore, ma non di più". "Umberto io voglio che qualcuno ti aiuti - conclude Barbara d'Urso, rivolgendosi all'anziano-, che qualcuno ti dia la possibilità di fare una doccia calda". E di tutta risposta e con la voce rotta dalla commozione, Umberto non nasconde il suo bisogno di aiuto: "Non penso di essere l'unico al mondo a vivere in queste condizioni. La vita si sta allungando e noi anziani siamo più dei giovani! L'acqua è fredda, qui da me non c'è l'acqua calda. Mi hanno buttato via tutto, l'accappatoio, le medicine, tutto".

