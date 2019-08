Popolarità in calo per Meghan Markle e il principe Harry. Gradimento ai minimi storici

Ci sono guai in vista nel mondo dorato di Meghan Markle e del Principe Harry. Secondo quanto è stato riportato da Oggi, la popolarità dei duchi di Sussex sarebbe in calo. I dati parlano molto chiaro. Dal royal wedding ad oggi, gli estimatori della Corona, non apprezzerebbero più il carattere schivo e da diva della Markle come, allo stesso modo, non apprezzerebbero il fatto che Harry non riesce a far imporre la propria autorità in merito alle scelte intraprese dalla moglie. Ma la questione è più complicata del previsto.

L’indice di gradimento rivela che Meghan Markle sarebbe solo al sesto posto fra i royals più amati. Ha ancora il 49% dei pareri positivi ma sono in discesa di sei punti rispetto al 2018, acquistando il 16% di detrattori. Le cause sono disparate perché, oltre al carattere di Meghan, la popolarità dei duchi è in caduta a causa di alcune prese di posizione che remano contro le regole di Corte. È colpa anche del baby shower newyorkese dalla cifra spropositata, e a questo si aggiunge il finto atteggiamento ambientalista di Harry, nato solo per assecondare il volere della moglie, e paventa anche lo spettro delle vacanze a Ibiza di super-lusso. A questo si aggiunge la fuga di tate e assistenti personali dal Frogmore cottage.

Una situazione diversa per Kate che, rispetto alla Markle, mantiene ancora il 64% dei consensi, restando al quarto posto fra i reali più amati. Al primo c’è la Regina Elisabetta con il suo 72% , William si tiene stretto il terzo posto ed Harry, a causa di Meghan, scende al secondo posto.