"Porti i calzini con i sandali come i tedeschi?" La Ferragni nella bufera

Sono all’ordine del giorno le critiche feroci che Chiara Ferragni riceve da parte dei suoi follower. Che si tratti di un sorriso malizioso, di una gita al mare o in montagna, i fan trovano sempre il modo di punzecchiare l’influencer italiana più celebre al mondo. Nel mirino finisce anche Fedez e anche il piccolo Leone. Nessuno da quel che sembra riesce a sfuggire dagli hater e dai leoni da tastiera. La Ferragni, però, non si fa di certo intimorire, tanto è vero che continua a vivere il suo sogno da modella e infuencer e, soprattutto, continua a racimolare consensi.

Le ultime critiche? Sono spuntate dopo la sua fuga nella Grande Mela. Di recente Chiara Ferragni è volata a New York per presentare alla stampa il suo documentario che, dal prossimo 29 Novembre, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video. "Chiara Ferragni: Unposted" prima di tutto è stato proiettato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia e poi, solo per un periodo di tempo limitato, è arrivato anche nei cinema italiani, in cui è diventato un vero fenomeno ai botteghini, arrivando a sfiorare gli incassi del film di Quentin Tarantino. E quindi, voltata nella città che non dorme mai, la Ferragni ha presentato ai giornalisti il documentario sulla sua vita che, fra aneddoti e interviste, racconta l’ascesa di una fra le influencer più apprezzate al mondo. Ovviamente tutto è stato postato sui social con dirette e selfie dell’ultimo minuto. Una foto in particolare ha creato scompiglio fra i follower. La Ferragni si è lasciata fotografare vicino al poster del documentario, fiera di se stessa, mostrando il "look of the day". Con indosso uno paio di short a righe, una casacca e una giacca a quadri, l’influencer si è mostrata con un vestito fuori dagli schemi ma che, alla fine, iconizza la sua eterea bellezza. I fan però hanno criticato le sue scarpe e, in particolare, i calzini.

Ai sandali color panna sono stati abbinati un paio di calzini rosa molto estrosi. Certo, sono in linea con il look dell’influencer, ma c’è chi non ha apprezzato. "Porti i calzini ai sandali come i tedeschi?", scrive un utente. "I calzini con i saldali sono come le infradito con i calzini", scrive un altro dei suoi fan. "Attenta che scivoli". Nonostante le critiche, la foto in questione, ha fatto incetta di like. Ormai nessuno può fermare Chiara Ferragni.