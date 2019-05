Fan avvertiti, c'è il prequel del Trono di Spade: ecco cosa si sa

Qualche giorno fa è calato il sipario sulla serie cult de Il Trono di Spade. Dopo 8 stagioni finalmente è stato scritto il destino dei sette regni di Westeros. Il franchise però non è finito qui perché già si pensa a un prequel. Il network americano della HBO, qualche tempo fa, ha commissionato la realizzazione di una serie che potesse raccontare l’antefatto alle guerre che hanno dilaniato i regni di Westeros. Ci sarà però da attendere ancora un anno prima di vedere la nuova serie tv. Il primo episodio è previsto nel maggio del 2020.

Secondo le prime indiscrezioni, il prequel de Il Trono di Spade, sarà ambientato 500 anni prima la serie di grande successo. Il titolo provvisorio e "BloodMoon" (luna di sangue) e si focalizzerà sull’Età degli Eroi, un periodo di pace e prosperità per il continente occidentale, poco dopo l’armistizio fra i Primi Uomini e i Figli della Foresta. L’ora più buia è però vicina. Le intenzioni è raccontare la genesi delle casate degli Stark e dei Lannister. Non ci saranno né i draghi, né i personaggi già conosciuti, tranne per il Re della Notte. Annunciata l’attrice Naomi Watts, candidata all’Oscar per 21 Grammi e The Impossibile, che potrebbe interpretare Nissa Nissa, la moglie del leggendario Azor Ahai. Per il resto poco le notizie a riguardo, se non che le riprese sono iniziate a Belfast nel corso del mese di Maggio.