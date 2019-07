Primo ciak per "Casa Totti", la sit-com sulla vita di Ilary Blasi e Francesco Totti

Il progetto è stato annunciato tempo fa, ma solo in questi giorni si concretizza l’idea di "Casa Totti". È ai nastri di partenza la sit-com che racconta, con un pizzico di ilarità, la vita di coppia dell’ex bomber Francesco Totti e della presentatrice Ilary Blasi.

E il primo ciak è avvenuto proprio in questi giorni, come ha riportato Chi. La coppia che di solito è sempre stata molto schiva al mondo dei social, sfuggendo alla notorietà per gelosia della privacy, di recente è apparsa con più assiduità su i social, svelando molti particolari della loro vita da marito e moglie. Il motivo è presto detto: sono iniziate ufficialmente le riprese di Casa Totti, la sit-com su Francesco Totti e Ilary Blasi in formato famiglia. Amici, gag, e risate, come quella che ha visto Totti da protagonista al matrimonio della sorella di Ilary, senza dimenticare momenti più seri e di riflessioni. Queste le caratteristiche delle "puntate zero" fino ad ora realizzate. E il magazine svela anche i primi ospiti che saranno presenti nella serie tv. Si vocifera l’arrivo di Teo Mammuccari, con cui Ilary ha condotto Le Iene, e la cantante Emma Marrone, lanciatissima nella recitazione. La sua presenza è legata proprio ai figli della coppia che pare apprezzino molti le sue doti canore.

Per ora non c’è ancora una data di trasmissione, ma c’è l’intenzione di finire quanto prima le riprese.