Virginia Giuffre: "Il principe Andrea merita la galera"

Continuano i guai per il principe Andrea. La sua accusatrice, Virginia Giuffre, ha rilasciato un’intervista per "60 Minutes Auatralia", nella quale ha nuovamente raccontato degli anni passati tra le grinfie del pedofilo Jeffrey Epstein e dei rapporti sessuali che l'uomo la obbligò ad avere con diverse personalità note, tra cui il duca di York.

Si legge sul Daily Mail che tornata nella dimora newyorkese di Epstein, la Giuffre ha rivelato che fu proprio in quella casa, la sua “prigione” , che fu abusata da diversi uomini, e che li vorrebbe vedere tutti in galera. "Essendo una ragazzina, non realizzai in che mondo ero stata introdotta", ha raccontato la donna, oggi 35enne. Parlando a proposito del principe Andrea, la donna ha dichiarato: “Il principe Andrea dovrebbe andare in carcere. Ci andrà mai? Probabilmente no”.

Durante l’intervista, che andrà in onda questo fine settimana, la Giuffre ha tirato fuori una serie di fotografie di quando era un’adolescente, tra cui quella che la ritrae tra il principe e l’amica di Epstein, Ghislaine Maxwell. E di quella foto i fedelissimi del duca stanno cercando di dimostrare la falsità. Quando la conduttrice le ha fatto notare che il principe ha affermato che "quello non è il suo braccio e non sono le sue dita ", Virginia ha replicato: “Ah, la storia delle dita. Lo so. La foto è autentica. Quello è Andrea” . Esperti forensi sono stati assunti da Buckingham Palace per dimostrare che nello scatto in questione le dita di Andrea non sarebbero le sue, dunque la foto sarebbe stata ritoccata al fine di screditare il duca.