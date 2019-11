Principe Andrea, Sarah Ferguson e Beatrice di York erano contrarie all'intervista

L'intera famiglia reale era contraria alla disastrosa intervista rilasciata dal principe Andrea a Newsnight per l'emittente BBC. Se la regina Elisabetta II si era dissociata delle dichiarazioni rilasciate in tv dal figlio nelle ore successive all'intervista, si scopre solo oggi che anche Sarah Ferguson e la figlia Beatrice hanno sconsigliato il duca di York. A rivelarlo in esclusiva è stato il quotidiano britannico Daily News, che riporta come le due donne abbiano provato a dissuadere il principe alla vigilia del suo intervento televisivo, senza però riuscirci.

Il principe Andrea è apparso in video sulla BBC domenica scorsa, nel tentativo di chiarire la sua posizione in merito allo scandalo Epstein. Dopo l'arresto del magnate americano, il duca non aveva mai rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla loro amicizia. Non si era neppure difeso pubblicamente dalle accuse di abuso sessuale rivoltegli da Virginia Giuffre, della quale avrebbe abusato in tre occasioni diverse. Quella che doveva essere un'intervista per riabilitare la sua immagine, si è rivelata invece un clamoroso autogol, facendo piombare la famiglia reale nel caos più totale. La regina Elisabetta II si è dissociata immediatamente dalla scelta del figlio di comparire in televisione. Ma oggi, a distanza di giorni, si scopre che anche i familiari più vicini al duca di York erano contrari. Sarah Ferguson, infatti, avrebbe messo in guardia l'ex marito dal rilasciare dichiarazioni pubbliche. " La principessa Beatrice e Sarah hanno entrambe consigliato ad Andrew di non andare avanti con l'intervista ", afferma al Daily Mail una fonte vicina ai duchi di York.