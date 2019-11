Il Principe Andrea perde pure il "mago" degli spin doctor

L’immagine del principe Andrea d’Inghilterra ha subito un’ulteriore batosta dopo i recenti legami che lo legano allo scandalo Epstein. Era ottobre quando trapelò la notizia che il duca aveva assunto Jason Stein, esperto in comunicazione, definito il “ maestro delle arti oscure”, affinché riabilitasse la sua reputazione rovinata dallo scandalo. Ma stando al The Mercury News, pare che l'uomo abbia abbandonato l'incarico dopo appena un mese di lavoro.

Lungi dall’occuparsi di magia nera, lo spin doctor è considerato un vero e proprio mago nella risoluzione di scandali e crisi. Prima di essere assunto a Buckingham Palace, Stein ha lavorato per l’ex Segretario di Stato per il lavoro e le pensioni britannico e secondo la giornalista Elaine Lui, è strano che l’esperto abbia lasciato il suo incarico così in fretta.

“Non è corretto pensare che la situazione di Andrea sia così brutta che nemmeno il maestro delle arti oscure sia riuscito a tramutarla in positivo?” , ha affermato la Lui, che ha aggiunto: “Quanto può essere critica la situazione se persino un PR esperto in scandali se ne va?”. La figura del principe ha iniziato il suo crollo quando una delle presunte “schiave sessuali” di Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, lo ha accusato di aver avuto rapporti intimi con lei all’età di 17 anni. In seguito alle accuse, la donna ha raccontato in televisione di aver fatto sesso con il duca a New York, Londra e sull’isola privata del finanziere morto suicida in carcere.

In aggiunta, nel corso dei mesi sono spuntate due foto a suggellare il legame del terzogenito di Elisabetta al pedofilo Epstein. In uno degli scatti Andrea abbraccia la ragazza, all’epoca ventenne e nell’altra passeggia a Central Park con Jeffrey Epstein nel 2010. L’FBI sta tutt’ora investigando sui legami tra il principe di casa Windsor ed Epstein, ma nonostante il duca abbia sempre negato qualsiasi coinvolgimento, appare chiaro che i due fossero amici e non solo conoscenti.