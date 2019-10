Il principe Carlo furioso con Harry

Il documentario del principe Harry e di Meghan Markle trasmesso dal canale Itv ha causato molti malumori a corte. Dopo lo sfogo del principe William, contrariato dal fatto che il fratello abbia reso noto il loro allontanamento momentaneo e preoccupato per la fragilità mostrata dal duca di Sussex, anche il principe Carlo sembra non aver gradito le esternazioni del figlio.

A riferirlo è l'autorevole The Sun, uno dei tabloid più importanti del Regno Unito. Pare che una fonte interna abbia rivelato che il principe Carlo è letteralmente furioso con suo figlio ma, al tempo stesso, seriamente in pensiero come lo è stato anni fa per sua moglie Lady D. Charles sembra sia alquanto deluso dal comportamento del figlio ma, soprattutto, di sua moglie. Fonti di corte affermano che il marito di Camilla abbia sempre sostenuto la coppia ma si sia fortemente risentito quando Meghan Markle ha annullato un appuntamento con lui all'ultimo momento. Nonostante questo, Carlo pare abbia confermato che non farà mai mancare pubblicamente il suo appoggio al figlio.

Il documentario ha scosso fortemente l'opinione pubblica ma soprattutto gli equilibri di corte, già molto fragili. La stessa regina pare sia in pensiero per i suoi nipoti ma, vista l'età e visti gli impegni, ha delegato il compito di fare da paciere a suo figlio Carlo, che d'altronde è il padre dei duchi. Attualmente sia Carlo che William si trovano all'estero per gli impegni ufficiali della monarchia inglese. Il duca di Cornovaglia è in visita in Giappone mentre il duca di Cambridge si trova in Pakistan ed entrambi pare abbiano avuto delle ripercussioni sul loro lavoro proprio a causa del documentario con protagonisti Harry e Meghan.

I malumori a corte sono acuiti dal fatto che il documentario dei duchi del Sussex ha completamente assorbito l'attenzione dell'opinione pubblica, annientando di fatto quella sul documentario dedicato a Carlo. Pare che il principe abbia speso molto tempo e ci si sia dedicato con grande passione per ricostruire le tappe della sua vita e del suo lavoro. The Sun riporta parole molto dure pronunciate da parte della fonte interna con la quale sono in contatto: “ È stato completamente annientato, tutto perché questi due pensano di aver reinventato la ruota. ”

A corte si mormora anche Harry abbia reagito con durezza alle parole del fratello, che lo ha definito “fragile.” Pare che il duca del Sussex si lamenti di non aver ricevuto adeguato sostegno da parte delle istituzioni reali dopo il suo sfogo. Nonostante i malumori degli ultimi giorni, i legami sono molto forti all'interno della famiglia reale inglese e la regina, da sempre innamorata di William e Harry, farà quanto è in suo potere per ristabilire l'armonia tra i due fratelli.