L'indiscrezione: "Il principe William furioso e preoccupato per Harry"

Le dichiarazioni del principe Harry sul rapporto con suo fratello William non sono piaciute a corte ma, soprattutto, al maggiore dei figli di Carlo e Camilla. A riportare lo stato d'animo del principe William è stata la BBC, che attraverso alcune fonti ha potuto ottenere indiscrezioni sulla reazione del duca di Cambridge.

Stando a quanto riportano da uno dei maggiori network di informazione del Regno Unito, pare che dopo la trasmissione del documentario Itv sui duchi del Sussex, il principe William fosse letteralmente furioso con suo fratello. Sembra che ad aver maggiormente infastidito il secondo erede al trono in linea di successione sia stato il passaggio nel quale Harry ha dichiarato che tra lui e il fratello ci sono “giorni buoni e giorni cattivi.” Kensington Palace non ha voluto commentare ufficialmente il documentario trasmesso ma altre fonti hanno smorzato la tensione, riferendo che William sia in realtà preoccupato per lo stato mentale del fratello.

In particolare, il duca di Cambridge teme che suo fratello e sua moglie siano in uno stato di grande fragilità mentale e questo crea apprensione nel principe, che teme per la sicurezza dei duchi del Sussex. Sia Harry che Meghan, infatti, hanno dichiarato di sentire una grande pressione addosso da parte dei media britannici, talmente forte da portarli a esternare in più riprese questo sentimento. Secondo la BBC lo stato mentale di Harry sarebbe preoccupante, perché su di lui incombe l'ombra di sua madre. Il trauma della morte din Lady D è stato molto forte per il duca del Sussex, che ora teme che sua moglie possa subire il medesimo destino.

Pare che William abbia confidato di aver superato le medesime paure di suo fratello e che ora non vede più i media come una presenza ostile nella sua vita. Questo è uno degli elementi della discordia nel rapporto tra i due fratelli, un tempo inseparabili. La percezione della BBC è che in questo momento Harry e Meghan a corte siano soli e vulnerabili e che sia questo a preoccupare maggiormente William, che non riesce più a trovare un canale di comunicazione col fratello.