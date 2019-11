Il principe Carlo "infuriato" con il fratello Andrea, sospende il tour in Nuova Zelanda

Investito da uno scandalo di grandi proporzioni, il principe Andrea può contare sull’appoggio della madre. Dopo l'intervista rilasciata dal figlio per la BBC, Elisabetta è apparsa al suo fianco durante una passeggiata a cavallo. Ma le parole pronunciate dal duca, nel tentativo di scagionarsi dall’accusa di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne, non sono piaciute alle organizzazioni benefiche di cui è patrono. Sono oltre 175 gli enti di cui Andrea è fondatore e tutti stanno facendo retromarcia, piantandolo in asso.

Stando a quanto riporta il The Mirror inoltre, il principe Carlo avrebbe interrotto il suo tour in Nuova Zelanda per rientrare in Gran Bretagna per parlare con il fratello minore. Alquanto amareggiato dalla vicenda in cui è implicato Andrea, Carlo gli avrebbe riferito “di non avere altra opzione se non quella di ritirarsi dalla vita pubblica” , visto che lo scandalo in cui è implicato ha coinvolto l’intera famiglia reale.

La decisione del ritiro a vita privata del duca di York arriva in concomitanza con un’altra notizia bomba. Il 2 dicembre andrà in onda una nuova intervista rilasciata dall’accusatrice del principe, Virginia Giuffre, che rivelerà "nuovi dettagli" sugli abusi subiti dall’amico del duca, Jeffrey Epstein. Inoltre, ad impaurire la Royal family sarebbero gli inquirenti d'oltreoceano. Un team di investigatori assunto dalle vittime del finanziere morto suicida, stanno indagando su diversi fronti e premono affinché il principe inglese parli all’FBI sotto giuramento riguardo ai suoi legami con Epstein.

Invece di migliorare la sua posizione, l'intervista per la BBC ha aggravato la situazione del principe, al punto da essere costretto a scusarsi con Elisabetta e Carlo. Fonti interne a Buckingham Palace hanno rivelato: “La regina ha fatto sapere ad Andrea che può contare sul suo supporto, ma è chiaro che una volta rientrato a casa, Carlo avrà parole molto dure per il fratello. Il fatto che la regina si sia mostrata in pubblico con lui, è un segno che lo ha perdonato. Ma gli ha ordinato di rigare dritto. Carlo vorrà indagare su chi ha consigliato al fratello di proseguire con l’intervista, come è potuto accadere e perché non è stato consultato in merito alla decisione di Andrea di andare avanti”.