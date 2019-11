Il principe Carlo è un'ombra nello scandalo di Andrea

Il principe Carlo, primogenito di casa Windsor, sarebbe ad un passo dal trono. A rivelarlo è il Mirror, dopo che a seguito della disastrosa intervista del fratello Andrea, avrebbe preso la decisione assieme alla madre, di far ritirare il principe Andrea dalla vita pubblica. Fonti interne hanno soprannominato il principe di Galles “Il Re nell’Ombra” , proprio per il ruolo ricoperto all’interno dell’imbarazzante vicenda. Sebbene infatti i media avessero in un primo momento imputato a Elisabetta la decisione di escludere Andrea dagli impegni pubblici, piano piano l’ombra di Carlo sulla scelta si è fatta evidente. Il principe ha infatti interrotto il suo tour in Nuova Zelanda per rientrare in patria e discutere con il duca di York circa il suo futuro e quello del resto della famiglia.

“Lo scandalo riguardante Andrea ed Epstein ha dato l’opportunità a Carlo di dimostrare di poter diventare re”, riferisce un insider. E ancora: “Nulla è più importante dell’istituzione della famiglia reale, nemmeno Andrea, il figlio prediletto della regina. Carlo lo ha capito e ha agito prontamente – come farebbe un re. Questo è stato il momento in cui si è mostrato come Principe Reggente, il Re nell’Ombra” . L’intervista rilasciata dal principe Andrea con l’obiettivo di scagionarsi dall’accusa di aver intrattenuto rapporti intimi con una delle vittime di Epstein di 17 anni, si è ritorta contro il duca.