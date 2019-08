Il principe George deriso per la danza classica: interviene Roberto Bolle

Il Principe George nelle prossime settimane seguirà un corso di danza. Questa notizia, che di per sé non lo sarebbe, ha fatto il giro del mondo perché una giornalista americana è intervenuta per deridere il bambino. In difesa di Baby George si è schierato Roberto Bolle, uno dei più grandi ballerini di sempre.

Le vicende legate alla famiglia reale inglese sono sempre oggetto di grandi discussioni, soprattutto nel Regno Unito. Voci di corridoio nelle scorse ore hanno fatto trapelare l'intenzione di William e Kate di iscrivere il piccolo George a un corso di danza classica a partire dal prossimo anno scolastico, che inizierà tra pochi giorni. La notizia è immediatamente rimbalzata in tutto il mondo ed è stata commentata da Lara Spencer, volto noto e conduttrice del programma Good Morning America. Le risate e gli ammiccamenti della donna hanno indignato gran parte dei telespettatori ed è montata un'aspra polemica contro la giornalista, soprattutto sui social network. Tra i personaggi più influenti che sono intervenuti in difesa del Principe George non poteva che esserci Roberto Bolle. “ Vorrei sapere se avete trovato questo video divertente o inappropriato. È già difficile per i ballerini proprio per le prese in giro ”, ha scritto il ballerino condividendo il video nel suo profilo.