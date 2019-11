Il Principe Harry cede di nuovo all’alcol? "Il duca non regge la pressione"

Non si respira un’aria tranquilla e serena fra le mura di Buckingham Palace. La bufera che ha colpito di duchi di Sussex continua a imperversare senza sosta. E se da una parte c’è Meghan Markle che cerca di riabilitare il suo nome, appannando di fatto tutte le critiche feroci che ha ricevuto, il principe Harry invece non si sta comportando come un marito amorevole. Il figlio di Lady D., secondo alcuni rumor di palazzo, sarebbe tornato a bere perché colto alla sprovvista da questa pioggia incontrollata di eventi. L’alcol per Harry sembra l’unica soluzione per anestetizzare la mente e cercare una soluzione anche dove non c’è.

Sarebbero stati diversi tabloid a rivelare questo rumor, per ora infondato, in cui il Principe avrebbe spezzato una promessa che avrebbe fatto a Meghan poco prima di sposarsi. Harry è sempre stato un gran festaiolo, almeno lo era da giovane, e celebri erano le sue scorribande nei pub inglesi, scorribande a base di alcol che, molto spesso, inquietavano i membri della famiglia. Un vizio che il principe pare non aver dimenticato e che avrebbe ripreso proprio negli ultimi periodi. Una fonte molto vicina alla coppia, che resta anonima, cerca di spiegare il motivo di questo rumor che serpeggia in rete da qualche giorno.

"Harry non riesce a reggere la pressione – afferma la gola profonda -. Anche lui, insieme a Meghan, è diventato una vittima della stampa inglese. Lui cerca di far capire alla gente che i reali sono personaggi comuni e non devono subire attacchi alla privacy solo perché hanno un titolo nobiliare – aggiunge -. Denunciare è stata una necessità, dato che da oltre un anno vivono sotto una morsa mediata al limite dell’assurdo".

Questo però non spiega il vizio di Harry e di tornare alle vecchie abitudini, tanto è vero che la fonte anonima, si chiede se di è trattato di un avvenimento sporadico o un disturbo ben più profondo. Tutto sarebbe cominciato durante il suo viaggio in Giappone, in cui Harry avrebbe avuto la ricaduta. E sarebbe stata proprio Meghan a coglierlo sul fatto. Eppure, come hanno sempre confermato fonti di palazzo, il principe avrebbe dimenticato le abitudini del passato, cedendo a molte richieste della moglie. Non resta che attendere ulteriori risvolti e sperare di avere la conferma di questo rumor.