Il principe Harry ha fretta di lasciare Londra

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul divorzio dai reali inglesi di Meghan Markle e del Principe Harry. Una vicenda molto intricata che, ad oggi, non è facile da risolvere. Molte le news contrastanti in merito, poche le conferme e molte le smentite. Se la famiglia reale è nel caos? Sì, assolutamente sì. A complicare ancora di più la situazione sono i comportamenti del Principe Harry. Rimasto solo a Londra dopo che Meghan, nella giornata del 10 Gennaio è volata in Canada, il secondo figlio di Carlo è apparso inquieto. Il motivo? Vuole partire anche lui al più presto e raggiunge la Markle.

L’ex attrice americana dopo che ha lanciato la bomba, è salita sul primo aereo ed è atterrata a Vancouver. Non è stata una mossa per sfuggire alle critiche e agli attacchi ricevuti dopo l’annuncio del "divorzio", ma la stampa inglese afferma che Meghan è fuggita dalla City per stare al fianco del piccolo Archie, rimasta in Canada da un’amica. E il Principe Harry, già provato da tutto quello che è successo nelle ultime ore, vorrebbe anche lui fuggire quanto prima per ricongiungersi con la sua famiglia. Infatti la Markle, per ora, è tornata nello stesso cottage in cui si è rifugiata nelle sei settimane di pausa dalla Corona inglese, e lì aspetta il ritorno di Harry.

Non è facile però gestire la situazione a Londra. Harry in questo momento è a Palazzo, seduto attorno a un tavolo, insieme al Principe Carlo e alla Regina Elisabetta, intenti a discutere sul da farsi e a trovare un’uscita dalla Corona senza troppi guai, critiche e ulteriori fratture. Ieri sera però, almeno come riportano alcune fonti non del tutto fondate, pare che il Principe abbia espresso il desiderio di raggiungere Meghan in Canada. Sente la mancanza del figlio. Per questo motivo i ben informati rivelano che Harry ha tutte le intenzioni di chiudere la faccenda al più presto per volare dall’altra parte del mondo. Probabilmente lo potrà fare già il fine settimana prossimo, ma dato che le indiscrezioni si susseguono con velocità, la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. Altri rivelano invece che volerà in Canada solo tra due settimane. Ci sarebbe un evento in ballo a Palazzo, già calendarizzato da tempo, a cui Harry non può assolutamente mancare. Su questi problemi, gli esperti comunque ritengono per i duchi di Sussex, anche se non vivranno più a Londra, potrebbero non perdere il loro titolo nobiliare. Non resta che attendere i risvolti.