Il principe Harry ha salutato la royal family ed è partito per il Canada

Il principe Harry avrebbe lasciato la Gran Bretagna e sarebbe diretto in Canada da sua moglie. È quanto affermano voci di corte a un giorno dal discorso del duca di Sussex, che aveva tanto il sapore di un commiato dai suoi sudditi.

È stato un discorso sincero, aperto, durante il quale Harry si è nascosto poco dietro la diplomazia. Ha ammesso che avrebbe preferito che non finisse così o, meglio, che non finisse affatto. Lui e sua moglie lo avrebbero voluto ancora il titolo di altezze reali ma le decisioni della regina sono andate in un'altra direzione e i duchi del Sussex non hanno potuto fare altro che prendere atto del loro nuovo status. Una decisione presa non senza preoccupazione per Harry, che ormai pare aver definitivamente voltato le spalle alla famiglia, per iniziare una nuova vita dall'altra parte dell'oceano. Non ci sarà più lo scudo della royal family a proteggerlo, non ci sarà più il supporto del padre, del fratello e della nonna. Harry e Meghan saranno soli con il loro piccolo Archie e dovranno ricominciare da zero una nuova vita, che il duca di Sussex si augura essere più tranquilla.

Il principe Harry è fuggito? Forse, ma non l'ha fatto a cuor leggero. Avrà lunghe ore davanti per riflettere a bordo dell'aereo che da Londra lo sta portando in Canada per ricongiungersi a sua moglie e a suo figlio dopo quasi 10 giorni di lontananza. La morte di sua madre Lady Diana in giovanissima età ha segnato in maniera indelebile la sua crescita e la sua vita da adulto. Nel suo ultimo discorso a Londra, Harry non ha neharrygato di aver fatto degli errori ma ha ammesso di aver riposto grandi speranze nel matrimonio con Meghan. " Quando io e Meghan ci siamo sposati eravamo eccitati, pieni di speranze. Per queste ragioni, mi causa grande tristezza il fatto che si sia arrivati a questo ", ha detto Harry in quella che a tutti è sembrata quasi una confessione per togliersi gli ultimi pesi prima di imbarcarsi per il Canada.

Per tutta una vita, il principe ha cercato di sfuggire ai suoi demoni, che lo accompagnano fin dalla morte di Lady D. Essere cresciuto senza la madre, in una famiglia così impegnativa ed essere solamente il secondogenito dell'erede al trono, che in linea di successione arriva dopo tutti i figli di suo fratello, non è stato semplice. Secondo molti esperti tutti i problemi e le bravate di Harry, così come la sua fragilità mentale nascono dal complicato assetto familiare nel quale si è trovato a crescere senza la guida materna. Quando gli è stato chiesto di scegliere tra la famiglia d'origine, quella nella quale è cresciuto, e la famiglia che si è costruito, Harry ha seguito il cuore. Meghan è quanto di più lontano ci sia dai retaggi della monarchia inglese e forse anche questo è sintomatico della scelta di portare all'altare lei, un'afroamericana che proviene da Hollywood, piuttosto che una ragazza inglese di buona famiglia, come ha fatto il fratello. Harry ha scelto e da lunedì sera ha tagliato qualunque ponte tra lui e la famiglia reale, con la speranza che i suoi demoni non siano saliti insieme a lui su quell'aereo diretto verso la sua nuova vita.