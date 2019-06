Il Principe Harry lascia Meghan e Archie a casa per volare da Rita Ora

Mai sottovalutare un Principe, soprattutto se si chiama Harry. Poco importa che sia follemente innamorato di sua moglie Meghan Markle e che da poco è diventato papà, Harry ha un passato di tutto rispetto quando si tratta di colpi di testa, e questo Meghan e i suoi capricci dovrebbero saperlo, e tenerlo bene a mente.

Questa volta però, lo scopo è più che benefico, l’abbraccio super fotografato e riportato dal Daily Mail che il Principe Harry ha dato dalla sexy cantante Rita Ora è servito a ringraziarla per la sua partecipazione ad un concerto di beneficenza, per raccogliere fondi per la sua associazione African Aids Sentebale.

Harry è apparso felice e sorridente e molto elegante con la giacca blu e i pantaloni grigi e ha a lungo conversato con tutte le celebrity che hanno partecipato tra cui anche Rita Ora che ha poi tenuto un concerto. “ Sono così felice di essere qui - da dichiarato - e di raccogliere i fondi per una causa così importante come quella dei giovani affetti da HIV e AIDS in Sesotho, Botswana e Malawi ”.

Più tardi il duca ha incontrato alcune star tra cui appunto anche Rita Ora con cui si è scambiato un lungo abbraccio che non è passato inosservato agli occhi di molti. Inoltre durante l’inizio nel breve discorso che ha fatto alle oltre 3000 persone che hanno partecipato al concerto ha detto: “ Capisco che siete qui per vedere Rita Ora e non certo per ascoltare me ”. E la folla ha scherzato con il Principe rispondendo: “ Soprattutto tu ”.

L’assenza di Meghan Markle si è fatta notare in questa occasione, anche perché dopo la prima uscita ufficiale durante il “Trooping the Colour”, si aspettava un ritorno della Duchessa agli impegni ufficiali, mentre invece una fonte reale ha detto che si limiterà a pochissimi impegni nei prossimi mesi proprio come ha fatto Kate dopo la nascita del Principe Louis.

Altre indiscrezioni parlano di un principe molto occupato a condividere i doveri da genitore, cambiando pannolini e preparando personalmente il tè a tutti colori che sono andati a trovare la coppia e il piccolo Archie al Frogmore Cottage.