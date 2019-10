Il Principe Harry ha palpeggiato Kate Middleton?

Che fine ha fatto la complicità che legava il principe Harry, Kate Middleton e il principe William? Quello che un tempo era un legame forte tra fratelli e cognata, fatto di scherzi e sostegno reciproco, oggi si è ridotto a un semplice rapporto di cortesia. A segnare un punto di svolta è stato l'arrivo di Meghan Markle. L'ingresso dell'attrice americana nella famiglia Windsor ha cambiato gli equilibri, innescando una inevitabile frattura tra i fratelli. La conferma è arrivata, negli scorsi giorni, dall'intervista rilasciata dal principe Harry a Tom Bradby, dove il duca di Sussex ha confermato che lui e il fratello William hanno preso strade diverse, pur volendosi molto bene.

Oggi, a distanza di anni, spunta però un nuovo episodio, risalente al 2011, che potrebbe aver minato il rapporto idilliaco tra i tre. Il Daily Express ha pubblicato le foto che immortalano il principe Harry mentre palpeggia Kate Middleton durante la cerimonia ufficiale del Trooping the Colour nel 2011. Nelle immagini si vede la duchessa di Cambridge e altri esponenti della famiglia reale sul balcone delle cerimonie di Buckingham Palace. Kate è rivolta in avanti per parlare con alcune bambine, mentre Harry è alle sue spalle. La duchessa si volta improvvisamente e il principe, rosso in volto, trattiene le risate tra la sorpresa di altri presenti, che hanno assistito alla pacca sul lato B di Kate. Il Principe Harry, che al tempo aveva 26 anni, si copre il volto in segno di vergogna, il tutto mentre fuori la folla acclama la famiglia reale.

Una vicenda passata inosservata per anni, che oggi torna a gran voce sui tabloid scandalistici. Potrebbe essere stato questo gesto a segnare il punto di svolta nel rapporto tra Harry, William e Kate? Oppure tutto è cambiato, davvero, con l'arrivo di Meghan, che ha fatto mettere la testa a posto al figlio minore di Lady Diana? Quello che è certo è che le foto mostrano un rapporto ben diverso tra il principe Harry e sua cognata.