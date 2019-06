Il Principe Harry ricorda l'impegno di sua madre Lady Diana per la comunità lgbtq

In occasione del “Pride”, il mese dell’orgoglio omosessuale, i Duchi del Sussex, attraverso il loro personale account Instagram, hanno postato un’immagine che è un collage dell'artista Ruben Guadalupe Marquez dedicato alla comunità lgbtq a cui il principe Harry e sua moglie Meghan si sentono molto vicini e di cui perorano le istanze.

Si tratta di una serie di fotografie storiche che appartengono alla memoria collettiva della comunità britannica e tra le tante vi si vede anche quella davvero storica con protagonista Lady Diana.

La Principessa è ritratta al capezzale di un malato di Aids. Si tratta di un'immagine molto famosa perchè agli inizi si sapeva poco di questa malattia e si temeva di poterla contrarre anche solo toccando il soggetto infetto.

Lady Diana volle cancellare quello stigma sociale e lo fece in un modo molto semplice e diretto che colpì il mondo intero, cambiando la percezione dell’opinione pubblica verso i malati di Aids che agli esordi della malattia erano per lo più gay.

Nel mosaico ci sono anche Harry e Meghan ritratti nel 2017 a Nottingham in occasione dell’evento “Terrence Higgins Trust charity fair”, organizzato per il World Aids Day. In quell’occasione i Duchi del Sussex espressero chiaramente per la prima volta la loro volontà di farsi portatoci dei diritti dei gay, raccogliendo fondi per le associazioni e finanziando attività di beneficenza per la comunità lgbtq.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?