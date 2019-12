Il principe Louis ha detto la prima parola: è il nome di una donna. Ma non è Kate

Mentre tutto il mondo attende la nuova foto di famiglia, in occasione delle festività natalizie, il principe William e Kate Middleton hanno svelato alcune novità sulla crescita del principe Louis. Il terzogenito dei duchi di Cambridge, che oggi ha 20 mesi, è stato mostrato pochissimo in pubblico dopo la nascita avvenuta nell'aprile del 2018, ma i genitori non perdono occasione per svelare qualche particolare inedito legato al suo sviluppo.

Nei giorni scorsi la coppia reale ha partecipato a una puntata speciale del programma "A Berry Royal Christmas", sulla BBC. In quest'occasione Kate Middleton e il principe William hanno svelato che il piccolo Louis ha iniziato a dire le sue prime parole. Tra le sue preferite c'è un nome di donna che però non è quello della duchessa di Cambridge. " Una delle prime parole di Louis è stata 'Mary', perché proprio alla sua altezza ci sono tutti i miei libri di cucina nella libreria della cucina ", riporta il Daily Mail citando le parole della Middleton durante la trasmissione andata in onda sulla BBC. La Mary tanto amata dal principe Louis è proprio la scrittrice britannica di libri di cucina Mary Berry, conduttrice dello speciale natalizio insieme ai duchi di Cambridge.

Nello speciale della BBC, Mary Berry ha prepara alcune delle sue ricette festive preferite mentre Kate e William sono stati coinvolti in cucina e nell'allestimento. Durante le registrazioni i tre hanno scherzato a lungo durante la puntata speciale sulle preferenze del piccolo Louis in fatto di parole. La duchessa ha spiegato come per Louis il volto di Mary Berry, che lui nomina spesso, sia diventato così familiare: " I bambini sono davvero affascinati dai volti e il tuo volto è su tutti i tuoi libri di cucina e lui direbbe 'Questa è Mary Berry' ... quindi ti riconoscerebbe sicuramente se ti vedesse oggi ".