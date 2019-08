Il Principe saudita pazzo di Lindsay Lohan: jet privati e regali per corteggiarla

Sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero molto vicini la cantante e attrice Lindsay Lohan e il Principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammad Bin Salman. La 33enne statunitense sarebbe, infatti, entrata nelle grazie dell'erede al trono saudita secondo le voci riportate dal sito PageSix. Il portale di informazione amerciano ha pubblicato dettagli e indiscrezioni scottanti sulla presunta relazione tra i due. Bin Salman non solo avrebbe fatto volare Lindsay Lohan sui suoi jet privati, ma le avrebbe anche fatto alcuni costosi regali e donato una carta di credito.

Le fonti citate da PageSix e riportate da altri portali di informazione e gossip non sono chiare, ma si parla di una stretta conoscenza e addirittura di messaggi costanti tra i due. In realtà i pettegolezzi sono stati smentiti con forza dai rappresentati legali di Lindsay Lohan, che hanno spiegato il motivo della loro conoscenza. La coppia si sarebbe incontrata, una sola volta, nel 2018 durante una gara di Formula 1 in Qatar e gli avvocati smentiscono che lei abbia ricevuto regali e addirittura una carta di credito dal Principe.

Mohammad Bin Salman sarebbe stato colpito dalla bellezza della cantante americana e dalla sua attenzione alla cultura saudita. Lindsay Lohan, infatti, alcuni mesi fa dichiarò di voler girare un film, "Frame", incentrato sulla cultura femminile dell'Arabia Saudita e sulla passione delle donne locali per la scherma, con solo donne nel cast. Una scelta che incuriosì il Principe ereditario, considerato da molti un progressista ma finito nell'orribile vicenda della morte del giornalista Jamal Khashoggi.

Che tra loro ci sia una relazione o meno, Lindsay Lohan, che da un paio d'anni ha scelto Dubai come seconda casa, sembra essere molto popolare in questi paesi, corteggiata da molti facoltosi mediorientali. Ed è forse il feeling creatosi con questa terra che ha spinto la Lohan a convertirsi all'Islam e ad avvicinarsi sempre più alla cultura mediorientale.