La famiglia di Kate ha aiutato il principe William a superare la morte di Diana

Il Principe William è riuscito a superare le sue presunte lacune emotive grazie a Kate Middleton e alla sua pregressa stabilità familiare.

Come riporta l’Express, ad affermarlo è l’esperta di Royal Family Ingrid Seward, che ha raccontato come la Regina Elisabetta II sia stata entusiasta del fatto che il duca di Cambridge abbia sposato Kate. La famiglia Middleton - nonostante abbia radici più modeste rispetto alle precedenti spose della Royal Family - infatti costituisce un nucleo familiare molto solido, a differenza del background nelle famiglie di Lady Diana e Sarah Ferguson. Secondo la sovrana, quindi, Kate avrebbe avuto vita più semplice di Diana e Sarah nella famiglia reale, perché non proveniva da una “ casa distrutta ” che le potesse causare insicurezze.

Seward afferma infatti che la duchessa di York avrebbe incolpato se stessa perché la propria madre decise di abbandonare marito e figli, e si sarebbe sentita quindi “ grassa, non attraente e indegna della sua posizione reale ”. Le insicurezze danneggiavano anche la Principessa di Galles, che si sentiva spesso incapace di apparire in pubblico, quando la stampa scriveva qualcosa di spiacevole su di lei. “ Nonostante la sua popolarità - ha spiegato l’esperta - si sentiva indegna delle adulazioni e l’ha trasmesso ai figli ”.

Pare che sia stata proprio la famiglia di Kate ad affascinare William, perché i Middleton conducevano “ una vita familiare ordinaria senza la pressione degli appuntamenti e degli impegni ”. Amore, etica del lavoro e stabilità sono gli ingredienti del fascino dei Middleton, che hanno dato a William ciò che mamma Diana non riuscì, a causa anche e soprattutto della sua prematura dipartita nel 1997.

Sembra inoltre che Kate stia svolgendo un ruolo particolare in questi giorni. Secondo Philip Dampier, la duchessa di Cambridge sta aiutando tantissimo Meghan Markle - che in questi mesi sta soffrendo molto per i continui attacchi della stampa.

