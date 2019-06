Il principe William ha atteso 10 anni prima di sposare Kate

Non è un caso che il principe William abbia cercato di mettere in guardia il fratello dai rischi a cui conduce la fretta in amore. Quando il principe Harry capì che Meghan Markle sarebbe stata la donna della sua vita e che intendeva sposarla, il duca di Cambridge gli chiese: “Non starai correndo troppo con Meghan?” William sapeva bene di cosa parlava. Lui non aveva avuto alcuna fretta durante la sua storia con Kate Middleton. Il loro amore non era mai naufragato, nonostante gli alti e bassi e le pause di riflessione negli anni del fidanzamento. Anche quando erano lontani e mostravano sicurezza (o la ostentavano?) Kate e William non smettevano di amarsi e, inevitabilmente, come fossero due magneti, si riavvicinavano.

Il matrimonio, però, è arrivato dopo circa 10 anni di fidanzamento. Il magazine Elle si è chiesto per quale motivo William abbia atteso così tanto tempo prima di chiedere in sposa Kate e la risposta è tutt’altro che banale. Secondo Katie Nicholl, l’esperta di Royal Family e autrice del libro “Kate: The Future Queen”, la ragione sta in una serie di fattori che William avrebbe considerato guardando indietro alle generazioni di Windsor che lo hanno preceduto. Re Edoardo (in carica da 20 gennaio all’11 dicembre 1936) abdicò per sposare una donna divorziata, l’americana Wallis Simpson e le redini del regno passarono nelle mani del fratello, re Giorgio VI (nato Albert, in carica dal 1936 al 1952), padre della regina Elisabetta. Anche Albert si innamorò negli anni Venti di una donna divorziata, Sheila Chisolm, ma il padre re Giorgio V (in carica dal 1910 al 1936) lo richiamò all’ordine promettendogli il titolo di duca di York. Comunque quando Albert salì al trono la liaison con Sheila era ormai vecchia storia.