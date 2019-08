Il principe William è infastidito dai comportamenti di Harry. La colpa è di Meghan?

Il ruolo che il Principe William riveste fra le mura di Palazzo è molto diverso da quello di Harry, fratello e marito di Meghan Markle. Il futuro Re, secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate grazie a Ingrid Seward, esperta di Corte, non sta vivendo questo periodo con serenità. È preoccupato per la stabilità del trono britannico e, l’elemento di disturbo, sarebbe proprio il neo-duca di Sussex.

L’esperta che è intervenuta in un documentario di Channel 5 dal titolo "William & Harry: Princes at War?", apre all’ipotesi di alcuni problemi tra i due principi. "William è molto disturbato dal comportamento di Harry – esordisce l’esperta - Tutte le volte che il fratello e Meghan rompono il protocollo di Corte, danneggiano loro stessi e la monarchia". Le dichiarazioni fanno riferimento a tutte le critiche che hanno subito i duchi di Sussex nell’ultimo periodo, come il viaggio ad Ibiza, i jet privati che bruciano troppo carburante e altro ancora.

"Il principe è molto infastidito dall’atteggiamento di Harry. Se ci sono fratture fra i due? Questo non lo so, ma sicuramente William non sta vivendo questo periodo con serenità. I duchi non si sono resi conti che non possono vivere come privati cittadini, ma fanno parte di una famiglia reale e le regole vanno rispettate". E da quel che sembra la colpa sarebbe ancora una volta di Meghan Markle.