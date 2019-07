Principe William: con Lady Diana commuove i sudditi

Un gesto inaspettato, quello messo in atto da Principe William: nel giorno del compleanno della madre Lady Diana, ha fatto una comparsata veloce fuori da Kensington Palace. Un'improvvisata che ha lasciato i sudditi senza fiato, pronti a strigere le mani al primogenito di Lady D e del Principe Carlo. I fedelissimi della principessa si erano radunati fuori dal palazzo di corte per celebrare la data del suo 58esimo complenno, un appuntamento importante per i fan di Lady Diana. Sempre presente nei cuori di tutti gli inglesi, e dei fan sparsi in tutto il mondo, l'icona di stile e grazia con la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile.

Nonostante siano trascorsi ventidue anni da quella fatidica notte del 31 agosto 1997, Lady Diana è ancora viva nei cuori di chi l'ha sempre considerata la principessa dei più deboli, e sicuramente in quelli dei suoi figli William e Harry. I due incarnano le doti migliori della madre e, per questo motivo, non è strano vederli conversare con i sudditi e mostrare un atteggiamento informale nonostante l'etichetta di corte. La fugace presenza di William fuori da Kensington Palace rientra in questa ritualità ereditata dalla madre, un'apparizione che ha emozionato i presenti con cui si è intrattenuto a lungo.

Il principe ha letto e commentato i cartelloni ed i tributi presenti, spesso inginocchiandosi per osservare nel dettaglio bigliettini e fiori; ha stretto mani, commentato teneramente spille, parole di affetto e ringraziato calorosamente per l'incredibile pensiero. Nonostante la data non sia stata celebrata sui vari social di corte, Lady Diana è sempre presente nella quotidianità dei figli che non perdono occasione per celebrarne la memoria con parole, ricordi e gesti compassionevoli. Un'eredità importante che entrambi portano avanti a testa alta e con tutto l'amore possibile, ma che ancora oggi rimarca una mancanza pesante nelle loro vite.

