La quarta gravidanza di Kate non arriva: "Il principe William non vuole un altro figlio"

Prima ancora che scoppiasse il caos Megxit e prima ancora dei rumor su un possibile divorzio tra Kate Middleton e il Principe Harry, i tabloid inglesi si aspettavano un annuncio molto importante dai duchi di Cambridge. Un annuncio particolare, ovvero di un quarto figlio per la bella Middleton. Eppure secondo le ultime indiscrezioni, pare che non è previsto nessun pargolo nella vita dei duchi. Il motivo? Sembra che tutto sia legato alla difficile situazione che stanno vivendo i reali inglesi. William e Kate si trovano costretti a dover rinunciare ad alcune priorità per cercare di mantenere alto il buon nome della Corona.

L’immagine dei nuovi duchi di Cambridge è emersa durante un evento ufficiale che si è svolto a Bradford, mercoledì 15 gennaio, in cui Kate Middleton e William si sono recati in qualità di rappresentanti della royal family. Un evento ufficiale molto importante, il primo dopo quanto successo con Meghan e Harry, quindi tutto, ogni cosa doveva filare liscio come l’olio. Kate ha elargito sorrisi, ha chiacchierato con gli abitanti del paesino, William ha stretto mani e scambiato sorrisi anche lui. Un perfetto quadro familiare di una coppia che ha resistito a scandali e bufere di ogni tipo. Infatti, è lontano persino il rumor di un possibile divorzio tra i due. Tutto è bene quel che finisce bene? Forse si, forse no.

Non è passata inosservata però una dichiarazione sibillina di Kate Middleton che ha spifferato durante un brevissimo contro con il presidente del Bradford Khidmat Centre, una confessione che rimescola le carte in tavola, ma che mette a tacere diversi rumor trapelati negli ultimi mesi. Nel futuro dei duchi di Cambridge, almeno non in quello imminente, non ci sarebbe l’intenzione di allargare la famiglia. Quindi a Charlotte, Luois e George non è previsto un altro figlio (né erede) per la famiglia. A confessarlo è Kate, rivelando che è proprio William che non avrebbe intenzione di mettere al mondo un altro bambino. Una volta che le voci di Kate sono arrivate tra le mani degli esperti e della stampa inglese, subito sono partite le supposizioni del caso. Il divorzio? No, il rapporto tra i due è molto stabile. Il vero motivo sarebbe collegato proprio agli impegni di Corte. Kate e William sono gli ultimi baluardi della famiglia reale, e ora dopo quanto successo con Meghan, devono fortificare la loro immagine con il popolo. La Markle ha perso il titolo, ma avuto comunque la meglio su Kate.