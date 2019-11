Il principe William premia la sua governante italiana

Tra i tanti personaggi che gravitano nella vita di Kate Middleton e del principe William ci sono diversi italiani, impegnati a rendere più semplice e agiata la quotidianità dei duchi di Cambridge. Tra loro c'è Antonella Fresolone, una delle governanti di palazzo più apprezzate dalla famiglia reale, che l'ha voluta ricompensare con una medaglia d'argento.

Antonella Fresolone è di origini toscane, esattamente di Lamporecchio, un piccolo centro della provincia di Pistoia. Lavora con Kate e William dal 2013 ma era già al servizio di sua maestà Elisabetta II. È stata per lunghissimi anni una delle più fedeli governanti della regina, che l'ha ceduta ai suoi nipoti poco prima della nascita di George. Un regalo senz'altro gradito per i duchi di Cambridge, che da 6 anni possono godere della professionalità di Antonella Fresolone. La donna per le sue mansioni a corte ha una paga di 23.000 sterline all'anno e può usufruire di un appartamento all'interno della residenza reale.

La governante italiana non ha mansioni educative nei confronti dei tre figli della coppia e non è nemmeno la loro tata. A quello ci pensa una nanny spagnola, la fedelissima Maria Borrello. Antonella Fresolone è impegnata in altri compiti non certo meno importanti, anzi. La sua mansione è quella di gestire l'intero staff a servizio di William e di sua moglie, coordinando il personale nelle varie attività di ogni settore. Quindi, è sua responsabilità la pulizia e l'ordine dell'appartamento A1 di Kensington Palace dove abitano Kate e William insieme ai loro figli. Antonella Fasone deve anche coordinare la cucina e il comparto della lavanderia, fare in modo che gli abiti dei duchi e dei loro eredi siano sempre puliti e in ordine. L'italiana è anche assegnata alle passeggiate del fedele Lupo, l'elegante cocker spaniel che vive insieme alla famiglia e che viene spesso fotografato in compagnia dei principini.

Il conferimento della medaglia ad Antonella Fresolone è avvenuto nella sala da ballo di Buckingham Palace, uno degli ambienti più eleganti di tutta la residenza reale. Ad appuntare la medaglia alla governante italiana è stato il principe William in persona su decisione della Regina Elisabetta II. Solo lei ha l'autorità per l'assegnazione di questo tipo di riconoscimento. La Royal Victorian Medal è un'onorificenza istituita dalla Regina Vittoria nel 1896 per premiare coloro che si erano distinti nel servire la famiglia reale. Si distingue in tre livelli: oro, argento e bronzo e alla Fresolone è stata assegnata quella intermedia. Quando è arrivata alla corte di Kate e William, Antonella Fresolone aveva 42 anni ma serviva la Regina Elisabetta fin da quando ne aveva 29. Il tempo trascorso con la monarca è stato prezioso per la governante italiana, che si è fatta immediatamente voler bene dalla Regina Elisabetta II, che ancora oggi ha grande stima di lei.