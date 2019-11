Il Principe William segue le orme di Lady Diana

Lady Diana ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti, soprattutto nel cuore dei figli Harry e William, che a distanza di anni dalla sua scomparsa, cercano di mantenere alto il ricordo di una donna straordinaria. La Principessa Triste è stata una donna anticonformista ma, allo stesso tempo, ha combattuto per i diritti dei più deboli, dei giovani e degli emarginati. E il Diana Awards è la prova più tangibile di tutto l’operato di Lady D. Alla sua scomparsa, l’onoreficenza che premia i giovani che si sono distinti per la loro forza di volontà, è stato soprannominato The Legacy Awards. Il Principe William ne ha preso le redini e, proprio di recente, fra le mura di Kensington Palace, in un evento informale, il duca di Cambridge ha ospitato alcuni di quei ragazzi che, secondo lo spirito di Lady Diana, si sarebbero distinti per diverse attività.

Il Principe William ha parlato con 20 piccoli ma grandi leader del domani che provengono da ogni parte del mondo, tutti hanno fra i 12 e 25 anni, i quali con le loro capacità avrebbero ispirato le nuove generazione a realizzare i propri sogni e combattere per i diritti di tutti. Per ambire a questo riconoscimento non è facile, ma la soddisfazione di ricevere i complimenti dal principe in persona è un’emozione indescrivibile. In questo contento, non sono passate inosservate le dichiarazioni di Olivia Hancock, di 14 anni appena, che ha ricevuto il premio perché si è distinta nella sua lotta alla parità di genere nel mondo del calcio.

Intercettata dal Daily Mail, la giovane è rimasta molto colpita dal sorriso del Principe William. "Si è fermato a parlare con me solo per qualche minuto – afferma la promessa del cacio giovanile -. Mi ha raccontato che gioca molto spesso a calcio con il piccolo George e anche Charlotte si unisce a loro molto spesso. Non vuole creare né differenze né rivalità tra sorella e fratello – continua -. Condivide molto tempo con i figli. Li fa giocare all’aria aperta e cerca di trasmettere tutte le passioni e gli ideali della sua famiglia".

Sul profilo instagram ufficiale di Kensington Palace si possono intravedere tutti gli scatti più belli dell’evento che si è svolto ieri, martedì 26 novembre, nella City. Il principe stringe mani, elargisce sorrisi e perle di saggezza. Ha a cuore questo progetto, è come se attraverso il Legacy Awards, trovasse un modo per dialogare ancora una volta con la madre prematuramente scomparsa.