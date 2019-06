Il Principe William: "Se i miei figli fossero gay? Nessun problema, ma preoccupato per l'odio"

Il Principe William ha dichiarato che uno dei suoi figli avuti con Kate Middleton, in futuro dovesse confessargli di essere gay per lui non ci sarebbero problemi, sebbene sarebbe senz'altro preoccupato dalla pressione che dovrebbero affrontare in quanto componenti della famiglia reale britannica.

È quello che l'erede al trono del Regno Unito ha dichiarato nel mezzo di un incontro a Londra, con l'Albert Kennedy Trust, un'associazione di supporto per la comunità LGBT+, come prontamente riportato anche dalla BBC.

Quando gli è stato chiesto come reagirebbe se uno dei suoi figli facesse coming out, il Principe William ha detto: " Mi piacerebbe che vivessimo in un mondo dove sia normale... ma so che per la mia famiglia e soprattutto per la posizione che occupiamo, sarebbe comunque una cosa che mi preoccuperebbe".

La pressione e i riflettori a cui la famiglia reale è sottoposta è un tema molto delicato per William, che ha dichiarato di essersi scontrato con questo tema sin da quando è diventato padre, come dimostrano anche i molti scatti che raffigurano la famiglia reale sin dalla nascita del principe George, immortalato anche mentre va a scuola.

Riguardo la possibile e futura omosessualità dei suoi eredi, il Principe William ci ha tenuto a sottolineare che la sua idea è quella di dare un pieno supporto ai suoi figli, quale che siano le decisioni che prenderanno nel corso della loro esistenza, ma ha anche aggiunto: "È qualcosa che, come padre, mi preoccupa. Mi preoccupano le barriere, le parole piene di odio, le persecuzioni, tutte le discriminazioni che dovrebbero affrontare... è questo ciò che mi preoccupa".

Infine il Principe William ha concluso: "È nostro compito cercare di aiutare e correggere ciò che non funziona ed essere sicuri di poter portare tutto questo nel passato, senza rimanere incastrati con cose del genere".

