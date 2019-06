Il principe William ha compiuto 37 anni: ecco cosa gli hanno regalato i tre figli

Di sicuro per i suoi 37 anni il Principe William avrà ricevuto moltissimi regali, ma di sicuro quello che gli avrà fatto più piacere è stato quello dei suoi tre figli: George, Charlotte e Louis.

Il delizioso regalo che oggi è stato rivelato è stato fatto con l’aiuto di mamma Kate Middleton con cui il principe ha festeggiato in forma privata nella loro casa di Kensington. Kate, grande appassionata di lavori manuali, ha aiutato i tre bambini a riempire un album di ricordi dello scorso anno. Un album che contiene foto private ma anche i disegni dei tre piccoli, dedicati tutti al papà.

Il regalo è rimasto segreto fino all’ultimo momento e sembra che Kate lo abbia realizzato a casa della sorella Pippa per evitare che William venisse a scoprirlo.

Quasi un promemoria per il principe, per ricordargli quali sono le cose importanti della vita e i suoi affetti più cari e c’è chi ha visto in questo bellissimo dono messo insieme con molta cura, un monito di Kate viste le insistenti voci di una crisi matrimoniale tra i due.