La Principessa Beatrice vuole sposarsi in Italia, ma la Regina non vuole

Dove si sposerà la Principessa Beatrice? Dopo l’annuncio del suo fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi, tra gli esperti c’è grande fermento per supporre dove avverrà il Royal Wedding.

Come riporta l’Express, Ingrid Seward sostiene che Beatrice vorrebbe sposarsi in Italia, Paese d’origine del futuro marito - un imprenditore che si occupa dell’azienda di famiglia e figlio dell’atleta olimpico Alessandro Capelli Mozzi, che gareggiò nel 1972 nella squadra di sci del Regno Unito. Ma, nel caso le nozze fossero programmate in Italia, ci sarebbe un grosso problema: una quasi certa assenza della Regina Elisabetta II.

La sovrana infatti ha smesso di volare da quando aveva 93 anni, delegando il Principe Carlo per quegli impegni ufficiali della Corona che richiedono grandi spostamenti. Elisabetta non prende più l’aereo a causa della sua età, ma solo il treno per i suoi viaggi: va da sé che un Royal Wedding di Beatrice in Italia comporterebbe l’esclusione della Regina.

Secondo Seward, la Principessa è però molto più flessibile della sorella, la Principessa Eugenia, e quindi molto probabilmente opterà per la cappella di famiglia. Si esclude con certezza l’abbazia di Westminster, invece è molto probabile che Beatrice convolerà a nozze nella St. George’s Chapel, all’interno del castello di Windsor, dove pure si sposarono il Principe Harry e Meghan Markle.

Beatrice ha spiegato in questi giorni che lei e il suo fidanzato non vedono l’ora di essere sposati. Lui le ha dato un anello di fidanzamento da 3,5 carati il cui costo è stimato in centomila sterline - il corrispettivo di quasi 113.000 euro. Si pensa che alle nozze i paggetti saranno il Principe George e il primogenito di Edoardo, Christopher Woolf, nato dalla precedente relazione con l’architetto Dara Huang.

