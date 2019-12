La principessa Charlotte vera protagonista del Natale a Sandringham

La royal family britannica ha la sua star e non si tratta di Kate Middleton, né di Meghan Markle. La principessa Charlotte di Cambridge, 4 anni, è stata la vera protagonista del Natale a Sandringham, rubando la scena persino alla madre e al fratellino George durante la tradizionale passeggiata verso la chiesta di St.Mary Magdalene per la Messa del giorno di Natale. Su Internet i filmati e le foto dei figli di William e Kate durante il tragitto dalla tenuta di Sandringham alla chiesa sono diventati virali. Del resto vi era una grande attesa per questo momento. Gli osservatori reali ne parlavano da giorni definendolo il vero debutto in un evento pubblico dei piccoli di casa Cambridge.

La principessa Charlotte, però, si è distinta per la grazia con cui si è inchinata di fronte alla regina Elisabetta. È Vanity Fair a raccontare questo tenero aneddoto accaduto dopo la fine della Messa, mentre la sovrana si dirigeva verso l’auto che l’avrebbe riaccompagnata a casa. Elisabetta II è passata davanti a Kate Middleton e a Charlotte. La duchessa di Cambridge ha fatto un piccolo inchino, come vuole l’etichetta reale. Anche la piccola principessa, non volendo essere da meno, si è inchinata di fronte a Sua Maestà, imitando alla perfezione i gesti della madre.

Nell’inchino della principessa Charlotte c’era tutta la dolcezza dei suoi 4 anni che ha fatto sorridere i presenti, ma anche una certa disinvoltura che denota un bel caratterino. La bimba ha scherzato con il pubblico venuto ad assistere alla passeggiata reale, ha preso un mazzo di fiori a lei destinato, rifiutandosi poi di cederlo all’assistente come da prassi, ha fatto le linguacce che ormai la contraddistinguono e giocato con un palloncino a forma di fenicottero rosa e una bambola che le è stata regalata.

Un comportamento spigliato, libero, al contrario di quello del principe George, apparso più riservato, a tratti insofferente nei confronti dei fotografi. Non è da escludere che il bimbo preferisse starsene a casa a giocare con i nuovi giocattoli. Se fosse così, sarebbe più che comprensibile per un bambino della sua età. Comunque tutti hanno notato i grandi cambiamenti fisici del bel principino, visibilmente cresciuto dalle ultime volte in cui era apparso in pubblico.

La principessa Charlotte, invece, non ha mostrato il minimo disagio davanti alle macchine fotografiche. La sua vivacità potrebbe nascondere la proverbiale indipendenza dei secondogeniti. Magari la discrezione di George potrebbe essere il preludio alla linea di condotta che ci si aspetta da un futuro re. Forse la differenza d’età tra i due, seppur minima, gioca fin da ora un ruolo importante nella loro personalità. Di fatto, però, Charlotte sembra già un “tipetto tosto”, dotata di un’indole estroversa e sarebbe interessante sapere in anticipo come vivrà il suo destino di principessa.

A nessuno è sfuggito il dettaglio “fashion” del cappottino verde della bambina, “en pendant” con le scarpe, la borsa e l’abito di Kate Middleton. L’espressione buffa e simpatica di Charlotte è stata bilanciata da quella impassibile della regina Elisabetta. Sua Maestà ha molti grattacapi in questo periodo, uno su tutti lo scandalo Epstein che ha coinvolto il principe Andrea. Alla passeggiata hanno partecipato anche le principesse Beatrice ed Eugenia con i rispettivi partner. Le figlie di Sarah Ferguson avevano un’espressione distesa, nonostante i gravi problemi familiari. La principessa Anna e la duchessa di Cornovaglia, invece, indossavano una sfumatura di viola molto simile e in una delle foto sembra stiano constatando proprio la strana coincidenza che ha reso la passeggiata royal ancora più divertente.