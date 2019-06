Priyanka Chopra smentisce la visita a Meghan: "Notizia falsa, stavo lavorando"

Priyanka Chopra, una delle migliori amiche di Meghan Markle, ha smentito di aver fatto visita ai duchi di Sussex e al piccolo Archie al Frogmore Cottage. Secondo la notizia riportata dal The Sun, l’attrice indiana avrebbe inoltre regalato al figlio dell’amica una serie di costosi regali firmati Tiffany&co.

Ma l’attrice di "Quantico" ha in seguito smentito la fuga di notizie attraverso un post su Twitter, nel quale afferma: “Sebbene siano idee favolose per dei regali… questa storia è falsa e a dire il vero mi trovavo in città per lavoro. Mi auguro che chiunque sia la “fonte”, controlli più spesso le notizie.”

L’articolo riportava le frasi di una non ben nota fonte vicina a Priyanka e al marito Nick Jonas, alla quale erano state addirittura attribuite le seguenti frasi riguardo alla fantomatica visita: “Pensano che il piccolo Archie sia adorabile e che Meghan adora la sua nuova vita”. Era poi stato aggiunto anche il particolare che la 37enne di origini indiane e il marito, si fossero presentati dai duchi con dei doni acquistati da Tiffany, come omaggio per il piccolo di casa Windsor.

La Chopra e Lady Markle sono amiche da diversi anni, ma ultimamente si sono allontanate, scatenando una serie di pettegolezzi sulla presunta fine della loro amicizia, quando Meghan non aveva presenziato al matrimonio dell’amica e quest’ultima aveva disertato il baby shower newyorkese di Meghan. Soltanto in seguito Priyanka ha pubblicamente smentito il presunto litigio con la duchessa, mettendo a tacere le malelingue scatenate.

While these are great gift ideas... this story is untrue, and I was actually in town for work. I hope whoever this "source" is starts checking their facts more often. https://t.co/S2sDlEiLaZ