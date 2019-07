Priyanka Chopra, vacanza a tutto relax in Toscana

Sole, piscina e un cocktail fra le mani. Così Priyanka Chopra, neo moglie del cantante Nick Jonas, sta trascorrendo le vacanze nella splendida e bucolica Toscana. La bella attrice indiana, che ha raggiunto il successo negli Stati Uniti grazie al film Baywatch e alla serie tv Quantico, ha scelto questa destinazione per ritemprarsi dopo i numerosi impegni professionali dell’anno appena trascorso.

È il marito Nick a scattarle le foto, come ha scritto lei stessa sul suo profilo Instagram. Immediata la pioggia di like da parte dei follower, che l’hanno sommersa di complimenti per la sua avvenenza. Ciò che è saltato subito all’occhio dei più modaioli è stato in particolare il costume intero che Priyanka ha deciso di indossare mentre, a bordo piscina, si gode il suo drink con un languido tramonto sullo sfondo. Il bikini costa 176 euro e pare che stia andando già a ruba.

Di sicuro lo avrà apprezzato il marito, voce e chitarra della band Jonas Brother. I due si sono sposati a dicembre dello scorso anno prima con rito cristiano, infine con quello indù. Nonostante i dieci anni di differenza (Priyanka è nata nel 1982, Nick nel 1992), sembrano non accusare per nulla l’età anagrafica, vanno d’amore e d’accordo e trascorrono molto tempo insieme. È proprio il caso di dirlo: quando c’è l’amore, c’è tutto.