Problema alle corde vocali: Bianca Atzei annulla il concerto

" Sono una roccia si, che a volte si sgretola" . Sono queste alcune parole utilizzate da Bianca Atzei per dare una pessima notizia alle migliaia di fan che, questa sera, la aspettavano sotto il palco di Taurianova. La cantante sarda avrebbe dovuto tenere un concerto in provincia di Reggio Calabria ma un problema di salute l'ha costretta ad annullare il live. Colpa di un problema alle corde vocali, secondo quanto fatto sapere dalla cantante sul suo profilo Instagram.

Bianca Atzei ha fatto sapere di essersi sottoposta ad una visita medica per valutare le condizioni di salute. Il dottore, però, avrebbe sconsigliato alla cantante di esibirsi in concerto, invitandola al riposo. " Purtroppo sono costretta ad annullare la data prevista per questa sera a Taurianova in provincia di Reggio Calabria, - ha raccontato in un post sui social - perché mi son svegliata completamente afona. Sono corsa subito da un medico qui in Calabria e non ho ricevuto il suo benestare dopo la visita alle mie corde vocali. Devo far riposare un po' la mia voce. In questi ultimi mesi son stata in giro per l'Italia, ho cantato molto e non mi sono mai risparmiata, perché sono fatta così, e a volte capita che la voce ne risenta ".



Inutile dire che la notizia ha suscitato profondo dispiacere tra pubblico e fan, che sotto il post di Instagram si è stretta attorno a Bianca Atzei. Lei, che ha ritrovato l'amore e la serenità accanto al nuovo compagno Stefano Corti, inviato del "Le Iene", ha voluto però precisare che recupererà quanto prima la data annullata. " Sono profondamente dispiaciuta di non potervi incontrare questa sera e spero di poter recuperare la data al più presto. Ci tengo tantissimo e so quanta dedizione e importanza c'è per la realizzazione della Festa. Grazie per l'affetto e la comprensione che mi dimostrate ogni giorno. Vi voglio bene ", ha concluso la cantate.