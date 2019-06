Problemi sul set di James Bond. Divampa un incendio a Londra

Non c’è pace per il nuovo film di James Bond, tutt’ora in fase di realizzazione fra New York e Londra. Come ha riportato l’account ufficiale, intorno alle 19 italiane, si è verificato un’esplosione sul set. Si tratta del secondo incidente di percorso per la pellicola con Daniel Craig.

Settimane fa, durante alcune riprese in Jamaica, l’attore protagonista si è infortunato costringendo la troupe a riprogrammare alcuni ciak, dato che Daniel Craig si è dovuto sottoporre a un delicato intervento chirurgico. L’incendio che è divampato nella serata di ieri, getta ombre sul prossimo film dedicato alla spia dal doppio zero e con la licenza di uccidere. Secondo il breve comunicato rilasciato da i profili ufficiali, si sarebbe trattata di un’esplosione controllata. Ad essere coinvolti sono gli studios di Pinewood alle porte di Londra. Dalle prime informazioni ci sarebbe solo un ferito lieve e, anche i danni alla struttura, non sarebbero così ingenti. Fino ad ora le cause dell’esplosione sono ancora avvolte nel mistero.

Il nuovo film di James Bond è il capitolo numero 25 ispirato al personaggio dei libri di Fleming. Daniel Craig torna a indossare i panni della spia al servizio di sua Maestà per l’ultima volta. Al suo fianco ci sarà Rami Malek che, fresco di Premio Oscar, interpreterà il nemico di James Bond L’uscita è prevista per il prossimo anno, anche se alla luce di quanto è accaduto, il rilascio della pellicola potrebbe subire ritardi.