Problemi per Victoria Beckham. È a rischio chiusura il suo account Youtube

Non tutte le ciambelle escono con il buco, neanche e soprattutto quelle di Victoria Beckham. L’ex Spice Girls ora lanciatissima nel mondo della moda e del beauty, deve affrontare alcune decisioni importanti per la salvaguardia del suo marchio di moda. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Daily Mail, l’account Youtube di Victoria è un flop. Sarebbero pochi gli iscritti e scarsi i guadagnai dai video caricati.

Questo è il primo vero scivolone per la carriera della moglie di David Beckham che, da sempre, grazie alla sua perseveranza, è riuscita a restare a galla e a sopravvivere in un mondo, quello della moda, molto competitivo. Anche i migliori però possono compiere un passo falso. Secondo le stime, ad oggi, il canale conta appena 109mila iscritti e un traffico molto basso che, al giorno, farebbe guadagnare all’ex Posh Spice appena 28 euro. Una cifra che non giustificherebbero i soldi spesi da parte di Victoria per la gestione, la manutenzione e il caricamento dei video. Eppure il canale è aperto dal 2012, ma fin da quando è stato inaugurato, non ha avuto molto successo.

A quanto pare sono in pochi gli utenti a cui interessa vedere sfilate di moda e capi griffati in bella mostra. Per arginare l’ostacolo, la Beckham ha cominciato a caricare anche diversi tutorial o estratti di vita quotidiana, ma da quel che sembra, neanche questo è bastato come incentivo. Da circa un anno si è palesata l’idea di chiudere il canale, ma con i numeri in caduta libera dell’ultimo periodo, pare che la cosa avverrà prima del previsto. Sul web Victoria Beckham non va poi così tanto forte, eppure il suo marchio è apprezzato per la genuinità e per uno stile al passo con i tempi.