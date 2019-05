Proposta di matrimonio sul red carpet a Cannes

Sorpresa a Cannes, sul red carpet del film "Mektoub, My Love: Intermezzo". Infatti, il milionario greco Milos Kant, si è inginocchiato nel bel mezzo del red carpet, per chiedere la mano della star portoghese dei reality tv, Marguerite Aranha.

Alla serata di presentazione del film di Kechiche, che ha già dato origine ad alcune perplessità per la scena di sesso orale contenutavi, tutti gli occhi erano puntati sulle decine di star sexy, che percorrevano il tappeto rosso con abiti dallo spacco vertiginoso e scollature provocanti. Ma questa volta, a fare scalpore non è stato nessun incidente hot, come quello capitato alla modella Fernanda Liz, che aveva "perso il controllo" del suo décolleté, e i seni le erano usciti dal vestito.

Questa volta, invece, la scena è stata rubata dalla proposta di matrimonio che il milionario greco Milos Kant ha fatto a Marguerite Aranha, star portoghese.

L'uomo ha tirato fuori l'anello di fidanzamento e poi si è inginocchiato, per la proposta di matrimonio. Il tutto immortalato dai fotografi del Festival, compreso il "sì" di Marguerite e il bacio finale.

Come ricorda Dagospia, non è la prima volta che il Festival di Cannes fa da scenario a una proposta matrimoniale: nel 2014, l'ex Miss Italia Denny Mendez ricevette l'anello dal manager Oscar Generale.