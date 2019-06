La prova costume di Alessandra Amoroso è a prova di like

A pochi giorni dall'inizio dell'estate, Alessandra Amoroso si regala qualche ora di meritato relax in riva al mare.

Infatti, negli ultimi scatti che la cantante ha condiviso su Instagram, Alessandra indossa un bikini color bronzo, che lascia in bella vista gli addominali perfettamente scolpiti e l’abbronzatura dorata. A completare l’outfit, occhiali da sole e capelli sciolti che, un po’ arruffati, danno un tocco di spontaneità al look di Alessandra.

Nella didascalia del post un augurio per tutti i suoi fan: “Che sia una buona estate per tutti... Solo attenzione agli ombrelloni dove li piantate e ai gabbiani… Io sono stata molto fortunata!” .

Il primo bikini della stagione è da 10 e lode, con più di 130mila like e commenti a non finire da parte dei fan, che promuovono la forma fisica della loro beniamina. “Complimenti per tutto, carriera e come donna” , “Sei stupenda Ale” e “Quanto sei bella, goditi il relax” , si può leggere tra i commenti. Qualcuno, però, ha notato anche un particolare, che si intravede dal costume. Una follower a tal proposito ha commentato: “Ma quel nuovo tattoo? Devi dirci qualcosa?!” .

Non tarda ad arrivare anche il comento di una collega e cara amica. Si tratta di Emma Marrone che, dal suo profilo Instagram, commenta lo scatto dell’Amoroso e scrive: “E quanto sei bona pure!” .

Insomma, quest'anno, Alessandra non è solo regina delle spiagge, ma anche delle classifiche. Infatti, Mambo Salentino è il suo nuovo tormentone dell'estate.

