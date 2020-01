La pupa Stella Manente "fidanzata, quasi sposata". Ma bacia il secchione De Benedetti

La Pupa e il Secchione diventa hot: il programma di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini concentra nuovamente l’attenzione su Stella Manente che, pur essendo fidanzata, si è lasciata trasportare dalla passione e ha baciato il latinista Giovanni De Benedetti.

La seconda puntata del programma ha messo in moto nuove dinamiche proponendo lo scioglimento delle coppie che si erano create nel primo appuntamento. Una decisione che non è stata presa bene da alcune “pupe” che si erano affettivamente legate ai loro “dolci secchioni”, ma che allo stesso tempo ha dato vita a scontri di fuoco tra le donne e flirt davvero impensabili.

È stata Stella Manente, già finita al centro delle polemiche durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione, ad attirare nuovamente l’attenzione delle telecamere. Tra lei e il latinista De Benedetti è scoppiata in maniera del tutto imprevista la passione: con abilità che un “secchione” non si pensava potesse avere, Giovanni ha iniziato a stuzzicare Stella con carezze e massaggi alle gambe poi, facendosi trasportare dall’ormone, l’ha rapita e portata in camera da letto. Nonostante non fossero da soli, però, Stella e De Benedetti si sono fatti travolgere dal momento e tra loro è scattato un bacio davvero appassionato.

“ Uno su mille ce la fa ”, hanno ironizzato sul profilo Instagram ufficiale de La Pupa e il Secchione, ma il popolo del web ha continuato a manifestare fastidio nei confronti della Manente. Così, dopo averla presa di mira durante la prima puntata per le frasi omofobe pronunciate contro i partecipanti al Gay Pride di Milano, ecco che il popolo della rete è passato nuovamente all’attacco. Il motivo? Stella, che si è professata durante il programma “fidanzata, quasi sposata”, sarebbe per molti una “viscida fedifraga”.

“Non si può guardare ‘sta giraffa e poi, felicemente fidanzata quasi sposata, baci questo ragazzo? Ridicola”, si legge sul web, “Eleganze e perfezione buttate nel pattume”, “Stella stellina tanto elegante ma... Caduta di stile! Hai fracassato la mi....a per una settimana scrivendo sempre che sei stra-fidanzata... Dai vai va!”, hanno continuato a scrivere alcuni utenti, “Vergognosa lei... fidanzata e pure sposata! Lui faceva di tutto per difenderla e lei? No comment!”, “Quasi sposata o allupata?”, hanno continuato a commentare.