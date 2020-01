"Rimpiangi Hitler e ora vai in tv?" La Manente (ancora) nella bufera

L’inizio della nuova edizione de La Pupa e il Secchione è stato ricco di polemiche: la prima nata in seguito alle accuse che Vanya Stone ha rivolto al conduttore Paolo Ruffini e la seconda per la presenza di Stella Manente nel cast delle “belle e ignoranti”.

Per capire i motivi dell’insurrezione del web contro la modella è necessario fare un passo indietro: durante il Gay Pride 2019 di Milano, la Manente si è trovata nel pieno della manifestazione e, inalberata perché rischiava di non arrivare in orario ad un appuntamento, ha ripreso tutto con il suo cellulare aggiungendo una serie di colorite dichiarazioni omofobe condite con una invocazione al ritorno di Hitler. “ Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire ca..o – aveva urlato la modella in una diretta Instagram rivolgendosi alla folla - . Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler. Tu guarda che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada ”.

All’indomani di quanto successo, dopo il polverone mediatico da cui venne travolta, Stella Manente tornò sui social per rivolgere le sue scuse a tutti. “ Non sapevo dell’esistenza di questo Gay Pride e quando sono uscita mi sono trovata in mezzo alla folla con quaranta gradi, non potevo prendere il treno che mi doveva portare ad un appuntamento di lavoro davvero importante ”, si era giustificata lei, sottolineando ancora di non essere a conoscenza di cosa fosse realmente il Gay Pride.

Di Stella Manente si sono perse, poi, quasi le tracce, ma nell’appuntamento in prima serata con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, la modella è tornata a far discutere. Il web si è unito in una protesta contro la produzione del programma e in tanti si sono detti indignati per la presenza di una “stron.. omofoba” all’interno di una trasmissione seguita da molti.

A nulla sono valse le ulteriori scuse della Manente davanti alle telecamere de La Pupa e il Secchione. “ So che è grave – ha ribadito in prima serata su Italia 1 - . Ho mostrato tutta la manifestazione dicendo brutte cose e mi vergogno per aver nominato Hitler, mi rendo conto che alle volte il nostro cervello non è collegato alla bocca ”. Il popolo di Twitter si è scatenato contro la modella facendo balzare il suo nome in Trend Topic e le offese a lei e al programma si sono moltiplicate di minuto in minuto.

“#stellamanente ha sorpassato i provini per essere a #lapupaeilsecchione invocando Hitler al gay Pride di Milano, perché solo una cretina poteva farlo", ha twittato un utente, “Alla fine vale la regola del ‘purché se ne parli’ ed una indegna come #StellaManente, che ha vomitato cose irripetibili sulla comunità lgbt, finisce in tv. Ed evitasse di ripetere le sue scuse pelose perché di porcate nazifasciste è pieno il suo IG”, si continua a leggere in rete. “Quanto coraggio ci vuole a far partecipare ad un programma in prima serata una ragazza che ha definito Hitler 'uno che sistemava le cose?'", si legge dopo.

Ed evitasse di ripetere le sue scuse pelose perché di porcate nazifasciste è pieno il suo IG.#LaPupaeilSecchione



Praticamente a #lapupaeilsecchione tale #StellaManente dice che non sapeva nemmeno cosa fosse il #Pride eppure le sembrava chiarissimo di dover invocare Hitler per inveire contro il corteo. Partirei subito da un bel corso sulle questioni #LGBTI, sarebbe un segnale importante.

