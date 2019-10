Pupo: "Sono sposato e sto anche con un'altra donna"

Si alzano i toni a “Live: non è la d’Urso” che ha invitato il cantante Pupo e le sue tre figlie per parlare di poliamore. Pupo, infatti, è sposato con Anna ma vive una storia d’amore dal 1996 anche con la sua manager Patricia, e sono tutti e tre felici. Tra l’altro Valentina, una delle tre figlie che ha poi riconosciuto, non è né di Anna né di Patricia ma nata dal rapporto con Mary una sua fan.

Contro di lui ci sono cinque sfere che hanno domande e curiosità da fare su questa situazione, anche perché il cantante ammette candidamente di essere un traditore seriale e di aver avuto oltre 600 donne nella sua vita. In tutto questo, le figlie hanno accompagnato Pupo per difenderlo dai vari attacchi. La prima sfera è quella di Karina Cascella, che inizia ammettendo di essere una sua fan, ma poi gli chiede se pensa che il suo è un tipo di amore sano e se è un atteggiamento che può portare un buon esempio. Pupo non ci pensa troppo e risponde: “ Io non potevo fare a meno né di Patricia né di Anna, e dopo 30 anni il risultato è una famiglia normale e affiatata" .

“ E se succedesse alle tue figlie ?”, continua Karina. " Queste cose non si programmano - le dice Pupo -. Se le mie figlie si trovassero nella mia situazione e fossero felice sì ”. “ Si chiama poliamore ”, racconta Barbara d’Urso mostrando con un filmato il significato di questa parola. Ma al rientro in studio Pupo dice di aver preso esempio da un’unica persona, Eugenio Scalfari il grande giornalista che ha vissuto per decenni la stessa identica situazione che vive lui. “ Accadde nella vita - continua il cantante - che un uomo non può fare a meno di due donne come io con Anna e di Patricia, e loro hanno accettato questa situazione. Non potete voi da nessun tipo di pulpito, dire che la mia è una scelta sbagliata ”.

Parla la figlia di Pupo raccontando che sua mamma ha sicuramente avuto un po’ di gelosia, ma che nessuno l’ha costretto ad accettare questa situazione. Interviene anche Milena Miconi che pensa che le due donne hanno accettato senza esserne però molto convinte. “ Se io fossi sposato con voi due - dice rivolgendosi a Milena Miconi e a Karina Cascella - vi avrei sicuramente tradito ”. Ma il punto focale arriva quando lo psicologo Meluzzi interviene spiega che tutto queso ménage viene retto soprattutto perché c’è una sicurezza economica alle spalle, che permette a Pupo di mantenere così tante persone.